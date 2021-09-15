فنانة لبنانية تسخر من نفط إيران وتخاطب حسن نصر الله مابدنا هدايا يا سيد

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أعربت الممثلة اللبنانية كارين رزق، رفضها للمحروقات التي أعلن الأمين العام حسن نصر الله عن وصولها من إيران، وأطلق عليها لفظ "هدية"
. وقالت كارين، "صراحة كلمة هدية استفزتني كتير! ما بدنا هدايا يا سيد لو شو ما قلتو أو عملتو أو هديتو مش رح ننتخبكن"، مشيرة إلى أن اللبنانيين لن يبحثوا مجدداً عن الهدايا والرشاوى قبل الانتخابات، وأن بعد ما حصل في البلد، لن يتم انتخاب السياسيين أنفسهم من جديد.
وكان نصر الله قال: "بشأن ما يخص أسعار المشتقات النفطية، هناك كلفة معروفة أي سعر عالمي لها، وكلفة للنقل، ونحن سنبيع بأقل من سعر الكلفة، وهناك نسبة معينة من سعر الكلفة سنتحملها، وسنعتبرها كهدية من الجمهورية الاسلامية الايرانية وحزب الله إلى الشعب اللبناني".