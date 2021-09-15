مسلحو ”الانتقالي الجنوبي“ يعترضون حافلة نادي ”التلال“ الرياضي ويمنعون مغادرة البعثة الى حضرموت

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منع مسلحو ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، الأربعاء 15 سبتمبر/أيلول، بعثة نادي "التلال" اليمني لكرة القدم من مغادرة العاصمة المؤقتة عدن إلى حضرموت للمشاركة في دوري أندية الدرجة الأولى.
وقال مصدر رياضي، إن "مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، منعوا بعثة النادي من مغادرة عدن إلى سيئون (مدينة) بمحافظة حضرموت (جنوب شرق)".
وأضاف: "كان اللاعبون على وشك مغادرة مدينة كريتر (شرق عدن) معقل النادي، قبل أن يتفاجأوا بالمسلحين الذين هددوا بضرب الحافلة التي تقلهم في حال أصروا على المغادرة".
وكان الاتحاد اليمني العام لكرة القدم، قد أعلن عن انطلاق منافسات الدوري اليمني، اليوم لأول مرة منذ 7 سنوات.
وتنطلق منافسات الدوري، بلقاءين يجمع الأول فريق "صقر تعز" و"شعب إب" على ملعب الخليفي بمحافظة شبوة (جنوب شرق)، فيما يواجه فريق "شعب حضرموت"، "اتحاد إب" في سيئون بوادي حضرموت.
وقسم الاتحاد اليمني العام لكرة، في وقت سابق، الفرق المشاركة (عددها 14 ناديًا) إلى مجموعتين، تضم الأولى أندية شعب حضرموت، وحدة صنعاء، العروبة، فحمان، التلال، اتحاد إب، شباب الجيل، وتقام مبارياتها في سيئون بحضرموت.
أما المجموعة الثانية فتضم، أندية الصقر، أهلي صنعاء، اليرموك، الشعلة، وحدة عدن، شعب إب، الهلال، وتقام مبارياتها على ملعب الخليفي بعاصمة شبوة "عتق".
ومنذ العام 2013 الذي شهد آخر نسخة للدوري اليمني، توقف دوران الكرة في اليمن، جراء الحرب الدائرة في البلاد، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.