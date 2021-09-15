ندوة سياسية لدائرة المرأة بالتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت

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نظمت الدائرة السياسية لقطاع المرأة بالتجمع اليمني للإصلاح بسيؤن ندوة سياسية تزامنا مع الذكرى ٣١ للتأسيس .
وفي المحور الاول للندوة استعرض نائب دائرة التعليم بالإصلاح الاستاذ سالمين محمد بن جبير دور المرأة في مسيرة التغيير في العمل الاصلاحي والجماهيري حيث اعطى الاصلاح المرأة ادوارا ومهام من خلال اشراكها في دوائر الاصلاح المختلفة تعليميا واجتماعيا وسياسيا وسعى لتنمية قدراتها في الجانب النسائي.
وحث نائب دائرة التعليم الحاضرات إلى الاهتمام بالجانب التعليمي ،وكذا مشاركة المرأة مع الرجل في بناء الوطن والحرص على نهضة اليمن .
داعيا الحكومة والمسؤولين الى الحفاظ على استقرار البلاد والعملة والمعيشة الاقتصادية للمواطن. فيما تطرق بالمحور الثاني القيادي بالتجمع اليمني للإصلاح بحضرموت الاستاذ فؤاد باربود الى مسيرة التجمع اليمني للإصلاح ودورة في العملية السياسية منذ التأسيس الى يومنا هذا والتضحيات التي قدمها الاعضاء .
منوها إلى دور المرأة الاصلاحية الذي تظهره اليوم والذي جاء نتيجة لطبيعة دور الاصلاح في توجيه المرأة لاداء رسالتها في الحياة وفق منج قائم على الفهم الوسطي لمبادئ الاسلام ايمانا منه بالدور الكبير للمرأة في بناء الوطن .
واختتمت الندوة بدعوة نساء الاصلاح الى مضاعفة الجهد والاستمرار في بناء القدرات وتنمية الوطن . حضر الندوة جمع غفير من عضوات الاصلاح والمناصرات له .