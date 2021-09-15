شركة اتصالات جديدة تزود مناطق الشرعية بخدمات الإنترنت عبر الجيل الرابع

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دشنت شركة واي تيليكوم حملة إعلامية واسعة في كل من مدينة عدن و مارب، لحج أبين، شبوة، وحضرموت،ايذانا بقرب انطلاقها.
وتأتي هذه الخطوة بعد الفشل الذريع لشركة عدن نت التي أعلنت عنها الشرعية قبل عدة سنوات وكلفت خزينة الدولة عشرات الملايين من الدولارات.
وقد أوضح مصدر في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة المؤقتة عدن، أن شركة واي تيليكوم سوف تدشن خدماتها رسمياً خلال الأيام القادمة، وبتقنية الجيل الرابع 4G، في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال المصدر، إن شركة واي تيليكوم ستغطي خدماتها العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات: مارب، لحج أبين، شبوة، وحضرموت، لتخفيض حجم احتكار ميليشيا الحوثي الانقلابية لقطاع الاتصالات.
يشار ان شركة واي تيلكوم تعود ملكيتها لنائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية "أحمد صالح العيسي" بحصة تتجاوز 65% و بينما يملك شريك له من أقرباء الرئيس هادي ، نسبة 35%. وكانت وزارة المواصلات قد عرقلت شركة سبأ فون ورفضت منحها تصريح بتقديم خدمات الإنترنت عبر تقنية 4G.
وأقالت مصادر في وزارة الاتصالات إن انطلاق شركة واي تيليكوم ستنهي المشاكل التي تواجهها شركة عدن نت،.
مؤكداً أن شركة عدن نت ستستعيد قدراتها عند تحويل أجهزة بثها من أبراج يمن موبايل إلى أبراج شركة واي تيليكوم. شركة واي للاتصالات هي رابع شركة للاتصالات النقالة في اليمن، حصلت على ترخيص مزاولة النشاط مطلع العام 2007، وكانت تتخذ من العاصمة صنعاء مقراً رئيسياً لها.