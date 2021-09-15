السعودية تكشف عن عملية عسكرية استهدفت احد مطارات المملكة تم التعامل معها بحزم

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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إحباط هجوم، نَسَبتهُ للمليشيات الحوثية استهدف مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية بطائرة مسيرة مفخخة.
ونقلت "قناة الإخبارية" السعودية عن التحالف العربي بقيادة السعودية قوله: "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه مطار أبها"، مشددا أن "انتهاكات ميليشيا الحوثي ومحاولة استهداف المدنيين مخالفة للقوانين الدولية".
وتابع التحالف بالقول: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية". وأعلنت المملكة العربية السعودية، الشهر الماضي، تصديها لمحاولات للهجوم على مطار أبها الدولي، مشيرة إلى أن هناك 8 إصابات بعد محاولة الهجوم على المطار، وتناثر الشظايا.
وتابعت قوات التحالف أن هناك طائرة مدنية تضررت نتجية الهجوم على المطار، معتبرة أن الاعتداء للمرة الثانية على مطار أبها من قبل جماعة "أنصار الله" يعتبر "جريمة حرب".