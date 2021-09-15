الحوثي يتكبد «خسارة فادحة» في البيضاء وعناصره تفر

الأربعاء 15 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، من كسر هجوم لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء، وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح،وفقا لموقع الجيش.

وقال مصدر عسكري إن المعارك انتهت بفرار المليشيا الحوثية بعد سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح وإحراق عدد من آلياتها بنيران أبطال الجيش.

وأضاف أن مدفعية الجيش شنّت قصفاً مكثّفاً استهدفت تجمعات وتحركات المليشيا الحوثية في مواقع متفرقة من الجبهة وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.