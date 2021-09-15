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السعودية تكشف عن قرارات جديدة بخصوص القادمين إلى المملكة

الأربعاء 15 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار
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أعلنت السعودية عن "تقليص مدة الحجر المؤسسي إلى 5 أيام للقادمين إلى المملكة من الدول المسموح القدوم منها، بشرط محدد".

وأكد مركز الاتصال والإعلام الجديد تقليص مدة الحجر المؤسسي، الذي يشمل غير المحصنين ضد فيروس كورونا والحاصلين على جرعة واحدة من لقاح ضد هذا الفيروس، إلى 5 أيام، للقادمين إلى المملكة من الدول المسموح القدوم منها، بشرط "إجراء اختبارات فيروس كورونا"، مع "ضرورة تسجيل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلكترونيا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم".

وأشار المركز إلى أن ذلك يأتي "للمساهمة في تسريع إجراءات دخولهم عبر منافذ المملكة، تماشيا مع جهود المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا". 

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