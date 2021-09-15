نادي ليفربول يكشف عن جائزة جديدة يحصدها النجم محمد صلاح الحوثي يتكبد «خسارة فادحة» في البيضاء وعناصره تفر السعودية تكشف عن قرارات جديدة بخصوص القادمين إلى المملكة شاب سعودي يقوم بدهس فتاتين في أحد الأحياء ويفر هاربا أمطار متفاوتة الشدة على معظم المحافظات اليمنية مساعي امريكية لتوصل الى حل سياسي شامل في اليمن ”تيم ليندر كينغ“ في الرياض لعقد اجتماعات مع مسؤولين يمنيين وسعوديين القطاع المصرفي بعدن يعلن الاضراب الشامل لأجل غير مسمى جريمة تصفية ”السنباني“ ومزايدات جماعة الحوثي بملف ”مطار صنعاء“.. استغلال قذر ومتاجرة بأوجاع اليمنيين ومعاناتهم قالت انه ”غير محايد وتوصل لمخرجاته عبر أدوات منحازة“.. السعودية تهاجم بشدة فريق الخبراء البارزين ولجنة الحقوقيين تدعو مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في اليمن لـ”الجنائية الدولية“
أعلنت السعودية عن "تقليص مدة الحجر المؤسسي إلى 5 أيام للقادمين إلى المملكة من الدول المسموح القدوم منها، بشرط محدد".
وأكد مركز الاتصال والإعلام الجديد تقليص مدة الحجر المؤسسي، الذي يشمل غير المحصنين ضد فيروس كورونا والحاصلين على جرعة واحدة من لقاح ضد هذا الفيروس، إلى 5 أيام، للقادمين إلى المملكة من الدول المسموح القدوم منها، بشرط "إجراء اختبارات فيروس كورونا"، مع "ضرورة تسجيل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلكترونيا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم".
وأشار المركز إلى أن ذلك يأتي "للمساهمة في تسريع إجراءات دخولهم عبر منافذ المملكة، تماشيا مع جهود المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا".