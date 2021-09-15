نادي ليفربول يكشف عن جائزة جديدة يحصدها النجم محمد صلاح الحوثي يتكبد «خسارة فادحة» في البيضاء وعناصره تفر السعودية تكشف عن قرارات جديدة بخصوص القادمين إلى المملكة شاب سعودي يقوم بدهس فتاتين في أحد الأحياء ويفر هاربا أمطار متفاوتة الشدة على معظم المحافظات اليمنية مساعي امريكية لتوصل الى حل سياسي شامل في اليمن ”تيم ليندر كينغ“ في الرياض لعقد اجتماعات مع مسؤولين يمنيين وسعوديين القطاع المصرفي بعدن يعلن الاضراب الشامل لأجل غير مسمى جريمة تصفية ”السنباني“ ومزايدات جماعة الحوثي بملف ”مطار صنعاء“.. استغلال قذر ومتاجرة بأوجاع اليمنيين ومعاناتهم قالت انه ”غير محايد وتوصل لمخرجاته عبر أدوات منحازة“.. السعودية تهاجم بشدة فريق الخبراء البارزين ولجنة الحقوقيين تدعو مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في اليمن لـ”الجنائية الدولية“
ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم في السعودية مواطنا لدهسه فتاتين داخل حي سكني وهروبه من مكان الحادث، بعد تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام مركبة بدهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة والهرب من موقع الحادث،.
"فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على قائد المركبة". وأضاف أن المقبوض عليه مواطن في العقد الثالث من العمر لافتا إلى أن إجراءات الاستدلال الأولية تشير إلى أن المركبة التي كان يقودها الجاني سرقها وهي في وضع التشغيل مؤكدا إيقافه لاستكمال الاجراءات النظامية الاولية وإحالته لفرع النيابة العامة.
وفي سياق متصل كشفت مصادر أخرى عن آخر تطورات الوضع الصحي للفتاتين اللتين تعرضتا للدهس وذكرت المصادر وفقا لصحيفة "سبق" أن الفتاتين تلقتا الخدمة الطبية اللازمة لحالتهما مؤكدة أن وصعهما الصحي مستقر. وقالت المصادر إن الفتاتين منومتين تحت الملاحظة والمتابعة من قبل أحد الاستشاريين المتخصصين بجراحة المخ والأعصاب.