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شاب سعودي يقوم بدهس فتاتين في أحد الأحياء ويفر هاربا

الأربعاء 15 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات
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ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم في السعودية مواطنا لدهسه فتاتين داخل حي سكني وهروبه من مكان الحادث، بعد تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام مركبة بدهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة والهرب من موقع الحادث،.

"فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على قائد المركبة". وأضاف أن المقبوض عليه مواطن في العقد الثالث من العمر لافتا إلى أن إجراءات الاستدلال الأولية تشير إلى أن المركبة التي كان يقودها الجاني سرقها وهي في وضع التشغيل مؤكدا إيقافه لاستكمال الاجراءات النظامية الاولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

وفي سياق متصل كشفت مصادر أخرى عن آخر تطورات الوضع الصحي للفتاتين اللتين تعرضتا للدهس وذكرت المصادر وفقا لصحيفة "سبق" أن الفتاتين تلقتا الخدمة الطبية اللازمة لحالتهما مؤكدة أن وصعهما الصحي مستقر. وقالت المصادر إن الفتاتين منومتين تحت الملاحظة والمتابعة من قبل أحد الاستشاريين المتخصصين بجراحة المخ والأعصاب.

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