مساعي امريكية لتوصل الى حل سياسي شامل في اليمن ”تيم ليندر كينغ“ في الرياض لعقد اجتماعات مع مسؤولين يمنيين وسعوديين القطاع المصرفي بعدن يعلن الاضراب الشامل لأجل غير مسمى جريمة تصفية ”السنباني“ ومزايدات جماعة الحوثي بملف ”مطار صنعاء“.. استغلال قذر ومتاجرة بأوجاع اليمنيين ومعاناتهم قالت انه ”غير محايد وتوصل لمخرجاته عبر أدوات منحازة“.. السعودية تهاجم بشدة فريق الخبراء البارزين ولجنة الحقوقيين تدعو مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في اليمن لـ”الجنائية الدولية“ المبعوث الأميركي الى اليمن: الحوثيون لديهم مخزون من المشتقات النفطية ووصلوا في مأرب إلى طريق مسدود وفشلوا في تنفيذ استوكهولم مع أنباء سحب ”باتريوت واشنطن“.. الرياض تقر إنشاء هيئة للأنظمة الدفاعية تضرر أكثر من 13 ألف أسرة جراء الأمطار خلال شهرين مقتل مواطن واصابة آخرين بـ”قنبلة انتقالية“ في احتجاجات غاضبة وأعمال شغب بعدن "آبل" تكشف عن "أيفون" الجديد ونسخ مطورة من "أيباد"
قالت الولايات المتحدة الامريكية انها تسعى للتوصل إلى عملية سلمية شاملة في اليمن تقودها الأمم المتحدة.
وتحدث نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح له اليوم، أن هذا هو الهدف الذي يركز عليه تيم ليندركينج المتحدث الأمريكي الخاص باليمن والذي يقوم حاليا بجولة تشمل المملكة العربية والسعودية ثم سيتوجه منها إلى سلطنة عمان.
وأشار نيد، إلى أن لقاءات ليندركينج في السعودية تشمل كبار المسئولين من الحكومتين السعودية واليمنية ثم سيغادر بعد ذلك لسلطنة عمان لإجراء لقاءات مع كبار مسئوليها كما سيلتقي بهانز جروندبيرج مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن وكذلك ديفد جريسلي منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية الخاصة باليمن.
وذكر، أن المبعوث الأمريكي سيواصل الضغط على الأطراف المعنية فيما يخص ضرورة تمرير الاحتياجات الرئيسية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن وفي مختلف مدنه.