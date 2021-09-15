مساعي امريكية لتوصل الى حل سياسي شامل في اليمن

الأربعاء 15 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت الولايات المتحدة الامريكية انها تسعى للتوصل إلى عملية سلمية شاملة في اليمن تقودها الأمم المتحدة.

وتحدث نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح له اليوم، أن هذا هو الهدف الذي يركز عليه تيم ليندركينج المتحدث الأمريكي الخاص باليمن والذي يقوم حاليا بجولة تشمل المملكة العربية والسعودية ثم سيتوجه منها إلى سلطنة عمان.

وأشار نيد، إلى أن لقاءات ليندركينج في السعودية تشمل كبار المسئولين من الحكومتين السعودية واليمنية ثم سيغادر بعد ذلك لسلطنة عمان لإجراء لقاءات مع كبار مسئوليها كما سيلتقي بهانز جروندبيرج مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن وكذلك ديفد جريسلي منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية الخاصة باليمن.

وذكر، أن المبعوث الأمريكي سيواصل الضغط على الأطراف المعنية فيما يخص ضرورة تمرير الاحتياجات الرئيسية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن وفي مختلف مدنه.