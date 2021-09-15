القطاع المصرفي بعدن يعلن الاضراب الشامل لأجل غير مسمى

الأربعاء 15 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت جمعية الصرافين في العاصمة المؤقتة عدن، الاربعاء 15 سبتمبر/أيلول، الاضراب الشامل ابتداء من اليوم، في كافة المحافظات حتى اشعار آخر.

وأصدرت الجمعية في بيان لها توجيه لكافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي بالإضراب الشامل ابتداء من اليوم الاربعاء في كافة المحافظات.

وأرجع البيان ذلك للظروف والأوضاع التي تمر بها البلد من أزمات اقتصادية، وتدهور في الخدمات والتي عصفت بحياة المواطن المعيشية.

ومنذ ليل الإثنين، تشهد عدن مظاهرات غاضبة احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات، لاسيما الكهرباء والمياه وتدهور العملة المحلية مقابل الأجنبية (الدولار يساوي نحو 1100 ريال يمني)، وارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية بشكل جنوني، وفق ما يراه السكان.