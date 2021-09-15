المبعوث الأميركي الى اليمن: الحوثيون لديهم مخزون من المشتقات النفطية ووصلوا في مأرب إلى طريق مسدود وفشلوا في تنفيذ استوكهولم

الأربعاء 15 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 465

شدد المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، "تيم لندركينغ"، الثلاثاء، على ضرورة وقف القتال في اليمن، ولا سيما الهجوم في مأرب الذي هو أفظع مثال في الوقت الحالي والسماح للشرايين الاقتصادية في البلاد بالانفتاح. حسب قوله.

وقال ليندر كينغ خلال مشاركته في برنامج على قناة "بي بي سي" بعنوان "اليمن: مرحلة حرجة للتدخل الإنساني"، إن استمرار القتال يؤدي لزيادة الأوضاع الانسانية سوءاً، مضيفاً "لهذا السبب ندعو الأطراف".

وأكد المبعوث الامريكي إن الحوثيين من خلال مواصلة القتال وهجومهم في مأرب "لا ينتصرون في هذا الصراع. ووصلوا إلى طريق مسدود"، مبينا أن لدى جماعة الحوثيين مخزون من المشتقات النفطية وقد رأينا "استخدامهم للسوق السوداء لرفع أسعار الوقود بشكل يفوق قدرة اليمنيين العاديين".

وأشار إلى فشل الحوثيين "في الالتزام باتفاقية ستوكهولم"، متهماً الجماعة باستخدام الإيرادات "لدعم المجهود الحربي - كما هو الحال في الهجوم في مأرب – بدلا من استخدام الأموال لصالح موظفي الخدمة المدنية كما ذكرت سابقًا".

وقال إن بلاده تدعم جهود السلام وترفض القيود على ميناء الحديدة وعرقلة الوصول والتنقل.

وتحدث عن "دعم واسع لجهود السلام الأكثر شمولاً التي تبنى على الطلب القوي داخل اليمن من أجل السلام ومعارضة الهجوم المكلف في مأرب".

وأوضح أن "تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة هانز جرندبيرج، سيجلب زخما جديدا لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة".

وقال: "لا يمكننا تجاهل حقيقة أن تآكل الاقتصاد وانهيار الخدمات الأساسية يستمر في زيادة الأزمة الإنسانية في جميع أنحاء اليمن. الكثير من الأشخاص الذين ينظرون إلى الوضع، يقولون إنه وضع ميؤوس منها".

وتابع: أنا لا أراها بهذه الطريقة. ولا تراها الولايات المتحدة بهذه الطريقة. وملايين اليمنيين والعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء اليمن لم يفقدوا الأمل أيضا. إنهم يعملون بلا كلل لرعاية الفئات الأكثر ضعفًا والتكيف وإيجاد طرق جديدة وإعالة أسرهم ومجتمعاتهم.