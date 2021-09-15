تضرر أكثر من 13 ألف أسرة جراء الأمطار خلال شهرين

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أعلنت منظمة أوكسفام الإنسانية الدولية، الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول، تضرر أكثر من 13 ألف أسرة جراء أمطار غزيرة ضربت اليمن خلال شهرين.
جاء ذلك في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمكتب المنظمة باليمن على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقال المكتب: "تسببت الأمطار الغزيرة في اليمن بأضرار جسيمة للمزارع والطرق والمنازل ومستوطنات النازحين وغيرها من البنية التحتية الأساسية".
وأضافت: "بعد شهرين من الأمطار تضررت نحو 13596 أسرة باليمن" دون مزيد من التفاصيل.
ومنذ أسابيع شهدت عدة مناطق باليمن، أمطارا غزيرة تسببت في مصرع عدد من الأشخاص، وإلحاق أضرار بعدد من السدود والحواجز المائية والجسور والطرق.
ويعاني اليمن تدهورا حادا في الخدمات الأساسية وضعفًا في أداء السلطات الحكومية؛ جراء حرب متواصلة منذ سبع سنوات بين القوات الموالية للحكومة، وجماعة الحوثي المتهمة بتلقي دعم إيراني، والمسيطرة على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.
وخلفت هذه الحرب 233 ألف قتيل، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.