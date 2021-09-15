"آبل" تكشف عن "أيفون" الجديد ونسخ مطورة من "أيباد"

الأربعاء 15 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أطلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية "آبل"، اليوم الثلاثاء، حدثها السنوي المعتاد في شهر سبتمبر/ أيلول، حيث كشفت نسخا جديدة من هاتفها الذكي وحاسوبها اللوحي وكذلك ساعتها الذكية.

وكشفت الشركة في مؤتمرها اليوم عن هاتف "أيفون 13"، وجهاز "أيباد" منخفض التكلفة إلى جانب نسخة جديدة كليا تحت اسم "ميني أيباد"، إلى جانب الفئة السابعة من ساعة "آبل ووتش" الذكية، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

ومن المقرر طرح أجهزة "أيباد" الجديدة للبيع مباشرة بعد المؤتمر اليوم، فيما سيبدأ شحن ساعات "آبل ووتش سيريس 7" في وقت لاحق هذا الخريف.

"أيفون" المنتظر

وحول الإعلان الذي كان الأكثر ترقبا في مؤتمر اليوم، كشفت الشركة عن طراز جديد ببطارية أكبر تحت اسم "أيفون 13 برو"، و"أيفون 13 برو ماكس". ميزت "آبل" هواتفها الأكثر تطورا باسم "برو" في السنوات الأخيرة، مع سعر يبدأ من 999 دولارا.

أكبر ميزة بين طرازات "أيفون" التقليدية وطرازات "برو"، هي أن الأخيرة تحتوي على ثلاث كاميرات خلفية.

وبالنسبة للطرازات التقليدية، قالت الشركة آبل إن جهاز "أيفون 13" سيكون به مكان أصغر للكاميرا الأمامية "نوتش" في الجزء العلوي من الشاشة، بالإضافة إلى بطاريات أكبر توفر للأجهزة ما بين 1.5 و2.5 ساعة من عمر البطارية أكثر من طرز العام الماضي، وفقا لحجم الجهاز.

بخلاف ذلك، يتمتع الهاتف الجديد في الغالب بنفس التصميم كما في العام الماضي مع وحدات كاميرا جديدة مرتبة بشكل مائل.

وقالت "آبل" إن إحدى الكاميرات عبارة عن عدسة بزاوية عريضة تبلغ دقتها 12 ميغابكسل، مع مستشعر كبير يلتقط إضاءة أكثر بنسبة 50%. العدسة الأخرى عبارة عن عدسة واسعة للغاية.

أحد تحسينات الكاميرا هو "الوضع السينمائي" الجديد الذي يمكنه تثبيت التركيز على هدف متحرك. ووفقا للشركة فإن الهاتف لديه شاشة أكثر سطوعا، ويأتي بحجمين، 5.4 بوصة، و6.1 بوصة، وخمسة ألوان.

وزود الهاتف بشريحة جديدة من تصميم "آبل" والتي تعمل على تشغيله، وتسميها الشركة "إيه 15 بيونيك"، وتحتوي على ستة نوى وجزء متخصص لتشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

ومثل طراز العام الماضي، ستتمتع أجهزة "أيفون" هذا العام بالقدرة على الاتصال بشبكة الجيل الخامس "5 جي"، وتقول الشركة إنها تعمل مع شركات الاتصال في 60 دولة.

قالت الشركة سعر "أيفون 13 ميني" يبلغ 699 دولارا، فيما يبلغ سعر "أيفون 13" 799 دولارا، وهي نفس أسعار العام الماضي، وتبدأ الأجهزة الآن بمساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، بزيادة عن العام الماضي.

جديد "آيباد"

في الحدث الذي تابعه أكثر من مليوني شخص عبر البث المباشر على الإنترنت، كشف الرئيس التنفيذي تيم كوك، عن نسخة جديدة من الحاسوب اللوحي "أيباد".

وجاء مزودا بمعالج "إيه 13" الأسرع، وكاميرا أمامية أفضل بدقة 12 ميغابكسل، لتحسين مكالمات الفيديو، وعدسة أوسع لالتقاط المزيد من الأشخاص في مشهد واحد، والتي تجعل أيضا تجربة الاتصال اللاسلكي بتقنية "إل تي إي" أفضل.

يتكلف الحاسوب 329 دولارا مع سعة تخزين تبلغ 64 غيغابايت، وهذه السعة التخزينية إضافية لكن نفس السعر كما كان من قبل. سيطرح للبيع الأسبوع المقبل.

أعلنت شركة "آبل" أيضا عن جهاز "أيباد ميني" الجديد كليا، والذي يحتوي على شاشة أصغر بحجم 8.3 بوصة، وتم تصميمه باستخدام لغة جديدة أكثر بساطة ويحتوي على حواف أصغر، ويحتوي على كاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل ومكبرات صوت استريو.

تم دمج مستشعر البصمة في الزر العلوي، والذي يقوم بتشغيل وإيقاف الشاشة، ويستخدم موصل "يو إس بي- سي" بدلا من الموصل التقليدي الخاص بالشركة. يبدأ سعره من 499 دولارا ويصل إلى المتاجر الأسبوع المقبل.