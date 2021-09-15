"آبل" تكشف عن "أيفون" الجديد ونسخ مطورة من "أيباد" أسطورة كرة القدم البرازيلي يغادر العناية المركزة 5 علامات.. كيف تكتشف كذب محدثك؟ اللحظات الأخيرة لترامب... كيف تحرك الجيش الأمريكي لمنعه من إشعال حرب نووية؟ عملاء مخابرات أمريكية جنَّدتهم الإمارات يواجهون القضاء بواشنطن.. شاركوا بتعقُّب سياسيين وقادة عرب ”واشنطن“ تتابع قضية الشاب اليمني الأمريكي المقتول بعدن والنائب العام يطلع ”ويستلي“ بالمستجدات اليمن تدعو إلى تصنيف انقلاب الحوثي كمنتهك خطير لحقوق الإنسان القضاء السعودي يصدر أحكاما بالسجن ل 24 متهما جريمتهم هزت المملكة وحكم بالسجن 233 عاما وقفة احتجاجية لمجلس تهامة بـ”حيس“ تنديدا بجرائم الحوثي ورفضا لـ”استوكهولم“ قرارات جديدة لمجلس الوزراء السعودي
أعلن مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو اليوم الثلاثاء، أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، غادر العناية المركزة ودخل غرفة عادية، بعد خضوعه لجراحة لإزالة ورم في القولون.
وأضاف المستشفى أن بيليه (80 عاما) في حالة جيدة.
ودخل بيليه الفائز بكأس العالم 3 مرات إلى المستشفى في وقت سابق هذا الشهر، بعد اكتشاف الورم خلال إجراء فحوص روتينية.
وعانى بيليه من مشكلات أعلى الساق في السنوات الماضية ولا يستطيع المشي دون مساعدة، ولم يعد يظهر كثيرا بشكل علني منذ بدء جائحة كوفيد-19، وغادر بيته بالقرب من سانتوس في مرات قليلة.