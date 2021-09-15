أسطورة كرة القدم البرازيلي يغادر العناية المركزة

الأربعاء 15 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلن مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو اليوم الثلاثاء، أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، غادر العناية المركزة ودخل غرفة عادية، بعد خضوعه لجراحة لإزالة ورم في القولون.

وأضاف المستشفى أن بيليه (80 عاما) في حالة جيدة.

ودخل بيليه الفائز بكأس العالم 3 مرات إلى المستشفى في وقت سابق هذا الشهر، بعد اكتشاف الورم خلال إجراء فحوص روتينية.

وعانى بيليه من مشكلات أعلى الساق في السنوات الماضية ولا يستطيع المشي دون مساعدة، ولم يعد يظهر كثيرا بشكل علني منذ بدء جائحة كوفيد-19، وغادر بيته بالقرب من سانتوس في مرات قليلة.