”واشنطن“ تتابع قضية الشاب اليمني الأمريكي المقتول بعدن والنائب العام يطلع ”ويستلي“ بالمستجدات

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التقى النائب العام الدكتور احمد الموساي، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة الامريكية لدى اليمن كاثرين وستلي.
ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بدعم الأجهزة القضائية والنيابات وتأهيل كواد السلطة القضائية وإعداد برامج التأهيل والتدريب في مجال التحقيق في غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وجرائم المخدرات والجرائم السيبرانية.
وتطرق الموساى إلى ماتعرضت له البنية التحتية للأجهزة القضائية من دمار ممنهج جراء الحرب التي أشتعلتها مليشيا الحوثي عقب انقلابها على السلطة الشرعية..مستعرضاً الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات ضد المدنيين لاسيما في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ولفت إلى ماتقوم به المليشيات من تسييس القضاء وعمل النيابات والمحاكم في مناطق سيطرتها خدمةً لأجندتها..مشيراً إلى قيامها بتحريف المناهج الدراسية في المدارس وتفخيخ عقول الأطفال.
كما تطرق اللقاء إلى الخطوات التي اتخذتها السلطة القضائية وفي مقدمتها النيابة العامة في واقعة مقتل الشاب اليمني - الامريكي عبدالملك السنباني وتوجيهاتها إلى النيابة الجزائية المتخصصة بعدن للتحقيق والتي بدورها باشرت بإعداد محضر وجمع الاستدلالات في الواقعة خلال اليومين الماضيين والنتائج التي توصلت إليها وما حظت به القضية من اهتمام واسع رسمي وشعبي باعتبارها قضية تمثل كل اليمنيين بمختلف أطيافهم ومكوناتهم الذين عبروا عن استنكارهم وإدانتهم لها وتضامنهم مع أولياء الدم ووقوفهم إلى جانبهم.
من جانبها، أكدت السفيرة كاثرين وستلي، دعم الولايات المتحدة لأمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيتها الدستورية.. مبديةً استعدادها لتقديم الدعم للسلطة القضائية وتأهيل كوادرها.