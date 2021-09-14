القضاء السعودي يصدر أحكاما بالسجن ل 24 متهما جريمتهم هزت المملكة وحكم بالسجن 233 عاما

الثلاثاء 14 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات

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أصدر القضاء السعودي أحكاما بالسجن لمدد بلغ إجمالها 233 عاما بحق 24 متهما، في قضية غسل أموال بقيمة 17 مليار ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن "قضية غسل أموال لمبلغ 17 مليار ريال انتهت تحقيقات النيابة فيها بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233 سنة بحق 24 متهما". وأكد أن "تحقيقات النيابة العامة ساهمت في مصادرة ما يوازي الأموال المحولة والبالغة 17 مليار ريال، وغرامة 68 مليون ريال بحق المتهمين في القضية".

وأشار إلى "هناك 8 متهمين تم طلبهم عن طريق الإنتربول من قبل النيابة العامة، لوجودهم خارج المملكة". ولفت إلى أن "تعاون الأجهزة الأمنية والعدلية والتنسيق الفوري أسهم بالإطاحة بالتنظيمات العصابية التي تستهدف الأمن الاقتصادي للوطن".