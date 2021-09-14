اليمن تدعو إلى تصنيف انقلاب الحوثي كمنتهك خطير لحقوق الإنسان القضاء السعودي يصدر أحكاما بالسجن ل 24 متهما جريمتهم هزت المملكة وحكم بالسجن 233 عاما وقفة احتجاجية لمجلس تهامة بـ”حيس“ تنديدا بجرائم الحوثي ورفضا لـ”استوكهولم“ قرارات جديدة لمجلس الوزراء السعودي السعودية تدعو المجتمع الدولي لـ”حرمان الحوثيين من مصدر أسلحتهم“ غداة دعوة ”الانتقالي الجنوبي“ للتظاهر.. ”أمنية شبوة تستنفر وتحذر من ”مخططات عنف“ وتؤكد: ”لن نسمح بالعبث بأمن المحافظة“ الفارق بين عدن وصنعاء في أسعار الصرف مساء اليوم مليشيات الانتقالي تفرق وتعتقل متظاهرين غاضبين في عدن والإحتجاجات تتوسع وتطالب برحيل الإمارات أول جولة للمبعوث الأممي الجديد تبدأ من الرياض ومصدر يوضح أهدافها وبمن سيلتقي ”مسقط“ تعيد إحياء مبادرة الوساطة في الحرب اليمنية وتعمل على تقريب وجهات النظر ”السعودية ـ الايرانية“
أصدر القضاء السعودي أحكاما بالسجن لمدد بلغ إجمالها 233 عاما بحق 24 متهما، في قضية غسل أموال بقيمة 17 مليار ريال.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن "قضية غسل أموال لمبلغ 17 مليار ريال انتهت تحقيقات النيابة فيها بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233 سنة بحق 24 متهما". وأكد أن "تحقيقات النيابة العامة ساهمت في مصادرة ما يوازي الأموال المحولة والبالغة 17 مليار ريال، وغرامة 68 مليون ريال بحق المتهمين في القضية".
وأشار إلى "هناك 8 متهمين تم طلبهم عن طريق الإنتربول من قبل النيابة العامة، لوجودهم خارج المملكة". ولفت إلى أن "تعاون الأجهزة الأمنية والعدلية والتنسيق الفوري أسهم بالإطاحة بالتنظيمات العصابية التي تستهدف الأمن الاقتصادي للوطن".