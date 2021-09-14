اليمن تدعو إلى تصنيف انقلاب الحوثي كمنتهك خطير لحقوق الإنسان القضاء السعودي يصدر أحكاما بالسجن ل 24 متهما جريمتهم هزت المملكة وحكم بالسجن 233 عاما وقفة احتجاجية لمجلس تهامة بـ”حيس“ تنديدا بجرائم الحوثي ورفضا لـ”استوكهولم“ قرارات جديدة لمجلس الوزراء السعودي السعودية تدعو المجتمع الدولي لـ”حرمان الحوثيين من مصدر أسلحتهم“ غداة دعوة ”الانتقالي الجنوبي“ للتظاهر.. ”أمنية شبوة تستنفر وتحذر من ”مخططات عنف“ وتؤكد: ”لن نسمح بالعبث بأمن المحافظة“ الفارق بين عدن وصنعاء في أسعار الصرف مساء اليوم مليشيات الانتقالي تفرق وتعتقل متظاهرين غاضبين في عدن والإحتجاجات تتوسع وتطالب برحيل الإمارات أول جولة للمبعوث الأممي الجديد تبدأ من الرياض ومصدر يوضح أهدافها وبمن سيلتقي ”مسقط“ تعيد إحياء مبادرة الوساطة في الحرب اليمنية وتعمل على تقريب وجهات النظر ”السعودية ـ الايرانية“
عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء واطلع مجلس الوزراء السعودي برئاسة العاهل السعودي، على فحوى اللقاءات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية، الرامية لتقوية العلاقات وتطويرها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، والاستمرار بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي.
وفيما يلي بعض القرارات التي انتهى المجلس إليها اليوم: - الموافقة على إنشاء هيئة باسم "الهيئة العامة للتطوير الدفاعي"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتعنى بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها. - الموافقة على نظام حماية البيانات الشخصية. - الموافقة على نظام مكافحة التسول.