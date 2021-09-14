قرارات جديدة لمجلس الوزراء السعودي

الثلاثاء 14 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات

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عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء واطلع مجلس الوزراء السعودي برئاسة العاهل السعودي، على فحوى اللقاءات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية، الرامية لتقوية العلاقات وتطويرها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، والاستمرار بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي.

وفيما يلي بعض القرارات التي انتهى المجلس إليها اليوم: - الموافقة على إنشاء هيئة باسم "الهيئة العامة للتطوير الدفاعي"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتعنى بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها. - الموافقة على نظام حماية البيانات الشخصية. - الموافقة على نظام مكافحة التسول.