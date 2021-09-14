السعودية تدعو المجتمع الدولي لـ”حرمان الحوثيين من مصدر أسلحتهم“

الثلاثاء 14 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعا مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول، المجتمع الدولي لـ"حرمان الحوثيين من مصدر أسلحتهم"، مؤكدا أن "أعمال ميليشيا الحوثي العابرة للحدود تقوض جهود التوصل لحل في اليمن".

وأوضح المجلس خلال عقده جلسة، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن "السعودية مستمرة في العمل مع الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن".

واستعرض مجلس الوزراء "جملة من الموضوعات وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم"، مجدداً التأكيد على "استمرار العمل مع الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن الذي يمثل أولوية للمملكة، مع الاحتفاظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها ومواطنيها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

بدوره، أوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور "ماجد بن عبدالله القصبي"، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن "مجلس الوزراء شدّد على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، في أعقاب استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للمدنيين في المنطقة ‏الشرقية وجازان ونجران، من دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه الميليشيات ومزود أسلحتها، وحرمانها من الموارد الممولة لأعمالها العدائية العابرة للحدود التي تقوض الجهود ‏الدولية في التوصل إلى حل سياسي شامل باليمن، وتهدد الأمن والسلم الدوليين".