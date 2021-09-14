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الفارق بين عدن وصنعاء في أسعار الصرف مساء اليوم

الثلاثاء 14 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الثلاثاء:

في صنعاء 

 شراء الدولار 599

بيع الدولار 602

شراء السعودي 158.20

بيع السعودي 158.40

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 1100

بيع الدولار 1107

شراء السعودي 290

بيع السعودي 292

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