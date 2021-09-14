الفارق بين عدن وصنعاء في أسعار الصرف مساء اليوم مليشيات الانتقالي تفرق وتعتقل متظاهرين غاضبين في عدن والإحتجاجات تتوسع وتطالب برحيل الإمارات أول جولة للمبعوث الأممي الجديد تبدأ من الرياض ومصدر يوضح أهدافها وبمن سيلتقي ”مسقط“ تعيد إحياء مبادرة الوساطة في الحرب اليمنية وتعمل على تقريب وجهات النظر ”السعودية ـ الايرانية“ النائب العام في ليبيا يطالب بملاحقة وزيرة الخارجية ووضعها تحت المساءلة الجنائية من هي المرأة الصومالية الأولى التي تسعى للفوز بالرئاسة المليشيات تفصل 500 موظف من وزرة النفط في صنعاء لاستبدالهم بعناصر حوثية تقرير يكشف تفاصيل أستغلال شركة برامج تجسس إسرائيلية على جميع أجهزة آيفون وإختراقها قرارات أمريكية تخص تعليق المساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر صحيفة غربية تكشف تفاصيل عرض ليفربول التاريخي ل صلاح
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الثلاثاء:
في صنعاء
شراء الدولار 599
بيع الدولار 602
شراء السعودي 158.20
بيع السعودي 158.40
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1100
بيع الدولار 1107
شراء السعودي 290
بيع السعودي 292