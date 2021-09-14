مليشيات الانتقالي تفرق وتعتقل متظاهرين غاضبين في عدن والإحتجاجات تتوسع وتطالب برحيل الإمارات أول جولة للمبعوث الأممي الجديد تبدأ من الرياض ومصدر يوضح أهدافها وبمن سيلتقي ”مسقط“ تعيد إحياء مبادرة الوساطة في الحرب اليمنية وتعمل على تقريب وجهات النظر ”السعودية ـ الايرانية“ النائب العام في ليبيا يطالب بملاحقة وزيرة الخارجية ووضعها تحت المساءلة الجنائية من هي المرأة الصومالية الأولى التي تسعى للفوز بالرئاسة المليشيات تفصل 500 موظف من وزرة النفط في صنعاء لاستبدالهم بعناصر حوثية تقرير يكشف تفاصيل أستغلال شركة برامج تجسس إسرائيلية على جميع أجهزة آيفون وإختراقها قرارات أمريكية تخص تعليق المساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر صحيفة غربية تكشف تفاصيل عرض ليفربول التاريخي ل صلاح ”الحوثي“ يعلن إبحار أول سفينة حاويات من جدة الى الحديدة منذ بدء الحرب قبل 7 سنوات
فرقت مليشيا الانتقالي متظاهرين اليوم الثلاثاء ،في العاصمة المؤقتة عدن، طالبوا برحيل الإمارات ومليشيات التابعة لها.
واعتقلت المليشيات عدد من المتظاهرين الغاضبين.
ومنذ ليل امس تستمر الاحتجاجات وتوسعت إلى عدة مناطق في القلوعة وكريتر وعدد من الأحياء في عدن.
واحرق المحتجون الإطارات بكريتر، اليوم الثلاثاء، وقطعوا الشوارع المؤدية إلى المعلا.
وهتفوا برحيل الانتقالي، معبرين عن غضبهم من ارتفاع الأسعار، وتدهور الخدمات، خصوصًا الكهرباء.