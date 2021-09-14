مليشيات الانتقالي تفرق وتعتقل متظاهرين غاضبين في عدن والإحتجاجات تتوسع وتطالب برحيل الإمارات

الثلاثاء 14 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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فرقت مليشيا الانتقالي متظاهرين اليوم الثلاثاء ،في العاصمة المؤقتة عدن، طالبوا برحيل الإمارات ومليشيات التابعة لها.

واعتقلت المليشيات عدد من المتظاهرين الغاضبين.

ومنذ ليل امس تستمر الاحتجاجات وتوسعت إلى عدة مناطق في القلوعة وكريتر وعدد من الأحياء في عدن.

واحرق المحتجون الإطارات بكريتر، اليوم الثلاثاء، وقطعوا الشوارع المؤدية إلى المعلا.

وهتفوا برحيل الانتقالي، معبرين عن غضبهم من ارتفاع الأسعار، وتدهور الخدمات، خصوصًا الكهرباء.