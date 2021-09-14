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”الحوثي“ يعلن إبحار أول سفينة حاويات من جدة الى الحديدة منذ بدء الحرب قبل 7 سنوات

الثلاثاء 14 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابيةة، إبحار سفينة حاويات من مدينة جدة السعودية إلى ميناء محافظة الحديدة (غربي اليمن) الخاضع لسيطرتها، هي الأولى منذ اندلاع الحرب قبل 7 سنوات.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس ما يعرف "اللجنة الثورية العليا" للحوثيين محمد علي الحوثي عبر تويتر مساء الإثنين.

وقال الحوثي: "أول سفينة محملة بالحاويات تبحر مباشرة من جدة إلى ميناء الحديدة (غرب) منذ بدء الحصار والقصف للميناء من قبل العدوان (التحالف)".

واعتبر أن "استمرار تدفق السلع عبر ميناء الحديدة خطوة صحيحة في تعزيز الثقة للمضي نحو سلام شامل".

وأضاف الحوثي: "ليس من المعقول بعد الآن أن تجد السعودية أي مبرر لمنع السفن التي تأتي من موانئها أو ترغمها على عبور جيبوتي كما في السابق" دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ سنوات تتهم جماعة الحوثي التحالف العربي بفرض حصار على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها ومنع تدفق السلع، والمشتقات النفطية، الأمر الذي ينفيه الأخير.

 
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