”العيسي“ يدعم الأندية المشاركة في بطولة الدوري العام لكرة القدم الدرجة الاولى بـ400 مليون

الثلاثاء 14 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن رئيس الاتحاد العام لكرة القدم الشيخ أحمد صالح العيسي عن صرف أكثر من (400) مليون ريال كدعم جديد للأندية المشاركة في بطولة الدوري العام لكرة القدم (الدرجة الاولى) للموسم 2021-2022م والذي تنطلق منافساته، غدٍ الاربعاء 15 سبتمبر/أيلول، في محافظتي حضرموت وشبوه بنظام المجموعتين ذهاباً واياباً وكذا دعماً لأندية الدرجة الثانية والدرجة الثالثة (ابطال المحافظات) وفروع الاتحاد بالمحافظات.

وأكد الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الاتحاد أنه سيتم صرف مبلغ 140 الف دولار بما يعادل أكثر من 140 مليون ريال لاندية الدرجة الأولى المشاركة في الدوري (10 الف دولار) لكل نادٍ كدعم إضافي وتقديري لكل الأندية التي حرصت على أن تستعد وتشارك في الدوري إضافة إلى المبالغ التي تم الاعلان عنها مسبقاً وهي 10 الف دولار لكل نادٍ وكذا مبلغ 420 مليون ريال لكل الأندية المشاركة بواقع 30 مليون ريال لكل نادٍ كتغذية وسكن ومواصلات

واوضح إلى أن الاهتمام والدعم المالي سيشمل أندية الدرجتين الثانية والثالثة وفروع الاتحاد بالمحافظات حيث سيتم صرف مبلغ 100 الف دولار بما يزيد عن مائة مليون ريال لأندية الدرجة الثانية العشرين وبواقع 5000 الف دولار لكل نادٍ

وكذا مبلغ 90 الف دولار بما يساوي أكثر من تسعين مليون ريال لأندية الدرجة الثالثة الثلاثين (ابطال المحافظات) وبواقع 3000 الف دولار لكل نادٍ

وسيتم دعم فروع الاتحاد بالمحافظات بمبلغ 70 الف دولار. بما يساوي اكثر من 70 مليون ريال وبواقع 5000 دولار للفروع الرئيسية صنعاء وعدن وإب وتعز والحديدة والمكلا وابين وسيئون ومبلغ 2000 دولار لبقية فروع الاتحاد ال15

وشكر العيسي إدارات الأندية على تفاعلها مع الاتحاد واهتمامها وحرصها على استئناف النشاط الكروي وتعاونها من أجل المصلحة العامة والخروج من الجمود والركود الذي اصاب الأندية بسبب الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد منذ سبع سنوات مما أثر على النشاطات الرياضية ومستويات فرق كرة القدم واللاعبين وكذا مستويات منتخبات كرة القدم المختلفة التي شاركت في الاستحقاقات العربية والقارية والدولية في ظل عدم وجود منافسات محلية تؤهل اللاعبين وتحافظ على مستوياتهم وتسهم في تطويرها

واشار الى أن كرة القدم اليمنية بحاجة لتضافر الجهود والتعاون لتستمر نشاطاتها وبطولاتها ومشاركاتها وان موقف الأندية المشاركة في دوري الدرجة الأولى وحرصها على تجنيب الرياضة وكرة القدم أي تأثيرات أو حسابات سياسة يصب في خدمة الجميع وفي انجاح الرياضة والمنافسات الكروية وتغليب الروح الرياضية ولغة السلام والاخاء والمحبة

ونوه إلى أن الاتحاد سيظل حريصاً على التعاون والتفاعل الدائمين مع كل الأندية في مختلف الدرجات ومجالس الإدارات وفروع الاتحاد وكل اعضاء الجمعية العمومية لتجاوز أي صعاب وتفادي أي عراقيل وللعمل من أجل مصلحة الكرة اليمنية واللاعبين والمنتخبات وكل مساعي وخطط البحث عن النجاح والتطوير

مختتماً تصريحه بتمنياته لكل الفرق المشاركة الاستفادة من منافسات الدوري وتطوير المستويات والحرص على المنافسة الشريفة وحصد الانجازات الكروية وانجاح الدوري