هولندا تتعهد بدعم القطاع الصحي في اليمن

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تعهدت مملكة هولندا بدعم مجالات التنمية في اليمن وعلى رأسها قطاع الصحة الذي يواجه طائفة من الأوبئة وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد.
وقال سفير مملكة هولندا لدى اليمن بيتر ديريك هوف خلال لقائه وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح في الرياض اليوم الإثنين إن بلاده ستبذل المزيد من الجهود في دعم مجالات التنمية في اليمن، وأنها ستعمل على التشبيك مع المنظمات العاملة في المجال الصحي لمساعدة اليمن في هذا المجال، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.
وفي المقابل، أكد "بحيبح" على أن قطاع الصحة في اليمن يحتاج إلى دعم، كما أنه يحتاج أيضا إلى المستلزمات اللازمة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.
وأضاف أن المنظمات الدولية أسهمت في خلق تعافي لهذا القطاع للقيام بمهامه في هذه الظروف.