اليمن يسجل ثاني أكبر حصيلة في عدد الإصابات بكورونا خلال تفشي الموجه الثالثة

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سجل اليمن أمس ثاني أكبر حصيلة إصابات ووفيات يومية بفيروس كورونا خلال موجة تفشي ثالثة للفيروس.
وذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومقرها عدن في بيان أنه تم تسجيل 56 إصابة جديدة بكوفيد - 19 و15 حالة وفاة في ثاني أكبر حصيلة إصابات ووفيات رسمية معلنة بالفيروس خلال الموجة الثالثة وفي أقل من أسبوعين مقارنة مع 52 إصابة و8 وفيات يوم السبت.
وكان اليمن سجل في الثالث من سبتمبر (أيلول) 67 إصابة و27 وفاة في أكبر حصيلة إصابات ووفيات بكورونا خلال موجة التفشي الجديدة.
وارتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في جنوب وشرق البلاد إلى 8414 إصابة، توفي منها 1584 حالة بينما تعافى 5244. ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير لكن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة في القطاع الصحي.
ولا تزال جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وبعض المراكز السكانية الحضرية في شمال وغرب البلاد تتكتم على أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا مكتفية بالإعلان فقط عن ثلاث إصابات ووفاة واحدة بالمرض منذ بدء تفشي كوفيد - 19 في اليمن في أبريل (نيسان) عام 2020