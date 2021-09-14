كوريا الجنوبية توجه ضربة قوية لشركة غوغل وتغريم 177مليون دولار

الثلاثاء 14 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الكورية الجنوبية غرامات على شركة غوغل بقيمة 177 مليون دولار لإساءة استغلال السوق.

وأوضحت رويترز أن الهيئة غرمت غوغل، اليوم الثلاثاء، بمبلغ 207 مليار وون (176.64 مليون دولار)، قائلة إن الشركة الأمريكية العملاقة أساءت استغلال مركزها المهيمن في السوق لتقييد المنافسة في سوق أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.

من جانبها، حققت لجنة التجارة العادلة في كوريا "KFTC" مع شركة غوغل حول مزاعم تفيد بأنها تمنع صانعي الهواتف الذكية المحليين من استخدام أنظمة تشغيل أخرى غير أنظمتها.

وتأتي تلك الغرامة كأحدث ضربة للاحتكار الذي تمارسه شركة غوغل في كوريا الجنوبية، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أقر البرلمان مشروع قانون يمنع مشغلي متاجر التطبيقات الكبرى مثل غوغل من إجبار مطوري البرامج على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم ومنع المطورين بشكل خاص من فرض عمولة على عمليات الشراء داخل التطبيق.

وأضافت لجنة "KFTC" إن الغرامة قد تكون تاسع أكبر غرامة من نوعها تفرضها على الإطلاق، فيما لم ترد غوغل حتى كتابة تلك السطور على نبأ تعرضها للغرامة.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير أن شركة "غوغل" الأمريكة قدمت بعض بيانات مستخدميها إلى حكومة هونغ كونغ في العام الماضي، على الرغم من وعودها بأنها لن تقوم بهذا.

وقالت الشركة في تصريحات لصحيفة "هونغ كونغ فري برس" إنها "قدمت بعض البيانات" استجابة منها لثلاثة من 43 طلبا تلقتها من حكومة هونغ كونغ.

كما أفادت الصحيفة الآسيوية أن اثنين من الطلبات كانا يتعلقان بالتحقيقات في الاتجار بالبشر، وتضمنتا أوامر تفتيش، بينما كان الثالث يتناول الكشف عن حالات الطوارئ كجزء من تهديد حقيقي لحياة شخص ما