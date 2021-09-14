اليمن يسجل ثاني أكبر حصيلة في عدد الإصابات بكورونا خلال تفشي الموجه الثالثة قبائل صنعاء تنتفض في وجه المليشيات الحوثية وتحاصر مقار أمنية المبعوث الأممي الجديد إلى الرياض في أول مهام له للقاء ممثلي الشرعية كوريا الجنوبية توجه ضربة قوية لشركة غوغل وتغريم 177مليون دولار تعرف على أعراض غير مألوفة تنذر بمشاكل قد تكون كارثية على القلب عدن تنتفض ضد ”الانتقالي الجنوبي“.. احتجاجات ليلية غاضبة وقطع للطرقات رفضا لسلطات المجلس وتردي الخدمات الاستخبارات الأمريكية: خطر الإرهاب يأتي من اليمن والصومال وليس أفغانستان الإمارات تعلن إدراج 8 يمنيين وشركات تابعة لهم ضمن قائمتها للإرهاب مصادر رفيعة: قيادة ”الشرعية“ تستدعي كبار المسؤولين الى الرياض.. لماذا؟ لاعب ليفربول يوجه رسالة بعد الإصابة المروعة التي صدمت الجميع
توصل فريق من الخبراء الى أعراض "غير متوقعة" تنذر بالإصابة بمشاكل في القلب.
فبحسب خبراء مؤسسة "مايو كلينك" الطبية فإن عددا من الأعراض "غير المألوفة" قد تنذر بمشاكل قلبية.
وأشار الخبراء الى أن حدوث "التنميل" أو "التخدر" والضعف المفاجئ في الذراعين والأطراف، قد يكون بمثابة إنذار لإرتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، والذي يساهم بدوره بأمراض القلب.
ووفقا للخبراء، يحدث تصلب الشرايين عند انسدادها بسبب الدهون والكوليسترول، ويحدث الإحساس بـ"التخدر" في الأطراف عندما تتراكم اللويحات في الشرايين المؤدية للدماغ.
هذا ويمكن معرفة مستويات الكوليسترول في الدم فقط من خلال تحاليل الدم، ومع ذلك وبحسب الخبراء فإن حدوث مشاكل أثناء التكلم وفقدان الرؤية في إحدى العينين بالإضافة لمشاكل في عضلات الوجه، تعتبر بمثابة إنذار لإرتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.
وأشار الخبراء بأن مستويات الكوليسترول في الدم تتأثر بإتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة والمتحولة