"الاقتراب من الموت".. خبيرة تكشف سر تجارب الخروج من الجسد المثيرة للجدل!

الإثنين 13 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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غالبا ما تتوقف ادعاءات الحياة بعد الموت على الأشخاص الذين يمرون بما يسمى بتجارب الخروج من الجسد (OBEs) خلال لحظة الصدمة.

لكن الأبحاث أظهرت أن هذه مجرد حالة للدماغ يمكن تكرارها في المنزل من قبل أي شخص مع سماعة رأس VR وكاميرا ويب.

ويقدر العلماء أن حوالي 10% من كل الأشخاص سيختبرون OBE مرة واحدة على الأقل في حياتهم. ويمكن أن تحدث هذه أثناء لحظة الصدمة الشديدة مثل حادث سيارة أو نوبة قلبية، أو أثناء نوبة الصرع. وفي معظم الحالات، تتميز تجارب الخروج من الجسد بشعور غير عادي ولكنه حقيقي بشكل غريب.

وعلى سبيل المثال، كثيرا ما يزعم مرضى السكتة القلبية أنهم رأوا أجسادهم وهي تطفو بالقرب من السقف. وغالبا ما تقود مثل هذه التجارب العميقة الناس إلى البحث عن معنى أعمق للحياة، معتقدين أنهم ألقوا نظرة خاطفة على الحياة الآخرة.

وقال رجل زعم أنه تعرض لنوبة قلبية كادت أن تكون قاتلة، إنه خرج لفترة وجيزة من جسده. ويدعي رجل آخر أنه مر بتجربة مماثلة بعد غرقه عن طريق الخطأ.

ومع ذلك، فإن الباحثين على يقين من أن هذه الحسابات يمكن تفسيرها من خلال العمليات الكيميائية العصبية في الدماغ، وليس القوى الخارقة في الحياة الآخرة.

ووفقا للدكتورة جين أسبيل، عالمة الأعصاب الإدراكي في جامعة أنجليا روسكين، هناك أدلة قوية تثبت أن OBEs هي عملية فيزيائية بحتة، وإن كانت ما تزال مفهومة إلى حد ما.

وقالت خبيرة OBE سابقا إن التجارب قد تبدو "حقيقية بشكل لا يصدق" لكنها هلوسة سببها "انهيار" الدماغ.

والآن، أوضحت أسبيل كيف يمكنك بأمان تجربة شيء مشابه جدا لـ OBE، وأنت مرتاح في منزلك.

وكجزء من بحثها في الجوانب العلاجية لـ OBEs، قامت عالمة الأعصاب بتحفيز OBEs لدى المتطوعين باستخدام سماعات الواقع الافتراضي.

وأوضحت: "من السهل جدا القيام بذلك. فلديك سماعة رأس للواقع الافتراضي مرتبطة بكاميرا فيديو. لنفترض إذن أن كاميرا الفيديو تقوم بتصويرك - إنها موضوعة خلفك - تصور ظهرك. لذلك عندما تضع سماعة الواقع الافتراضي، يمكنك رؤية ما تراه الكاميرا، حتى ترى نفسك واقفا أمامك. وترى نسخة منك بشكل أساسي، ثم إذا كان لديك المُختبر ينقر عليك على ظهرك أثناء وقوفك هناك، فسترى بعد ذلك نسختك أمامك يُنقر عليها. لذا فهو شيء غريب حقا يمكن تجربته".

وفي بعض الحالات، يكون رد الفعل تجاه التأثير قويا جدا، على الرغم من أن أسبيل قالت إن الجميع لا يتفاعلون بالطريقة نفسها.

وحذرت أسبيل من أن الساعات التي تقضيها في تكرار هذا التأثير قد تؤدي إلى حالة انفصالية، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة لهذه الحالة.

وقد يؤدي التعرض المطول إلى حالة مثل تبدد الشخصية، وهي حالة نفسية يشعر فيها الناس بالانفصال عن أنفسهم.

ولكن، هناك أيضا تطبيقات علاجية محتملة لهذه التقنية، والتي تستكشفها الخبيرة من خلال بحثها الممول من مؤسسة Bial Foundation.

وعلى وجه الخصوص، تستكشف الخبيرة ما إذا كان يمكن استخدام هذه التقنية لعلاج أو تخفيف حالات الألم المزمن.