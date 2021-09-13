"الاقتراب من الموت".. خبيرة تكشف سر تجارب الخروج من الجسد المثيرة للجدل! طالبان" تكشف حقيقة إصابة أو مقتل نائب رئيس حكومتها الملا برادر إصابة 15 مدنياً جراء انفجار لغم حوثي بالحديدة أحدهم علق بالنفق وظلوا 20 دقيقة بجانبه! تفاصيل جديدة عن هروب أسرى “جلبوع” وإخفاق إسرائيل بكشفهم استراتيجية الكمائن تعصف بفلول «الحوثي» غربي «مأرب»..آخر المستجدات مظاهرة في تعز تنديدا بقصف الحوثيين لميناء المخا ”معين عبدالملك“ يتلقى دعوة رسمية إلى زيارة مصر ماذا تعرف عن ملكة السماء العملاقة التي اشتراها زعيم عربي؟ مقترح سعودي حول كأس العالم يثير جدلا واسعا وزارة الصحة السعودية تحذر مواطني المملكة من تناول طعام منتشر في كل بيت
أكدت حركة "طالبان" اليوم الاثنين أن ما أشيع عن مقتل النائب الأول لرئيس الوزراء بالوكالة في حكومتها الملا عبد الغني برادر، غير صحيح وأن "كل هذا دعاية للعدو لا أساس لها من الصحة".
جاء ذلك في تغريدة نشرها المتحدث باسم حركة "طالبان"، محمد نعيم، عبر "تويتر"، وأشار فيها إلى أن مثل هذه الشائعات "دعاية للعدو لا أساس لها من الصحة".
كما نشر نعيم مقطعا صوتيا نسبه لبرادر جاء فيه: "كانت هناك أخبار في وسائل الإعلام عن موتي. خلال الليالي القليلة الماضية كنت مسافرا في رحلات. وأينما كنت في الوقت الحالي، فنحن جميعا بخير، جميع إخوتي وأصدقائي".
وأضاف برادر: "تنشر وسائل الإعلام دائما دعاية مزيفة. لذلك أرفضوا بكل شجاعة كل تلك الأكاذيب، وأؤكد لكم مائة بالمائة أنه لم يحدث شيء ولا مشكلة لدينا".
كما نشر نعيم مقطعا مصورا قال أنه "فيدیو جدید للسید الملا برادر آخوند في لقاء مع بعض وجهاء العشائر".
جاء ذلك بعدما تناقلتها منصات التواصل الاجتماعي شائعات عن وفاة برادر جراء إصابته بجروح في القصر الرئاسي في العاصمة كابل جراء اقتتال داخلي.