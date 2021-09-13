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إصابة 15 مدنياً جراء انفجار لغم حوثي بالحديدة

الإثنين 13 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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أصيب 15 مدنياً من أهالي الحديدة (غربي اليمن) جراء انفجار لغم من مخلفات المليشيات الحوثية شرق منطقة القطابا بمديرية الخوخة.

وبحسب مصادر محلية، فإن 15 مدنياً بينهم نساء وأطفال أصيبوا بجروح متفرقة في أجسادهم جراء انفجار لغم من مخلفات المليشيات الحوثية بسيارة هايلوكس كانت تقلّهم.

وبينت المصادر، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية.

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