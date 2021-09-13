استراتيجية الكمائن تعصف بفلول «الحوثي» غربي «مأرب»..آخر المستجدات

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نفذت قوات الجيش، اليوم الإثنين، عدة كمائن محكمة لمجاميع من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غرب محافظة مأرب.
واستدرجت قوات الجيش عناصر من المليشيا الحوثية، في جبهتي الكسارة وصرواح، وهاجمتها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.
وفي جبهة المشجح.. استهدفت مدفعية الجيش مجموعة حوثية كانت تحاول التسلل باتجاه أحد المواقع، وأقعت في صفوفها، قتلى وجرحى حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمر نت.
إلى ذلك قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم، مواقع وتجمعات للمليشيا غرب المحافظة، وكبدتها خسائر.