مظاهرة في تعز تنديدا بقصف الحوثيين لميناء المخا

الإثنين 13 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تظاهر مئات اليمنيين، الإثنين 13 سبتمبر/أيلول، في محافظة تعز (جنوب غرب)، تنديدا بما قالوا إنه استهداف من الحوثيين لميناء المخا بصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة.

والسبت، استهدفت مليشيا الحوثي ميناء المخا في تعز بأربعة صواريخ و3 طائرات مسيرة، ما ألحق أضرارا بالغة بمخازن الإغاثة الإنسانية في الميناء.

وشارك المئات من سكان مدينة المخا، اليوم، في مظاهرة أمام المجمع الحكومي في المدينة. وهتف المشاركون بشعارات، أبرزها: "لا حوثي بعد اليوم"، و"بالروح بالدم نفديك يا يمن".

ورفعوا العلم اليمني ولافتات مكتوب عليها: "ميناء المخا سيعمل رغم أنف الحوثي وإيران"، و"لم يكترث الحوثي لحياتنا ولا لمعاناتنا وهو يستهدف الميناء بصواريخه وطائراته المفخخة".

وجاء في بيان على هامش المظاهرة أن "الجريمة الإرهابية الوحشية التي استهدفت أهم مكتسبات المدينة التاريخية والميناء التجاري والتاريخي هي استهداف لكل بيت وأسرة وفرد في المخا واليمن".

ودعا "كافة اليمنيين إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة مجرمي الحرب الحوثيين ومن خلفهم إيران لإسقاط غطرستهم"، وفق البيان.

ويتقاسم الجيش والحوثيون السيطرة على تعز، ذات الكثافة السكانية الأكبر في اليمن، فيما تسيطر قوات "طارق صالح"، وهي مدعومة إماراتيا، على المخا (المنفذ البحري للمحافظة) ومينائها منذ سنوات.