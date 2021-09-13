”معين عبدالملك“ يتلقى دعوة رسمية إلى زيارة مصر

الإثنين 13 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 371

دعت الحكومة المصرية رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك إلى زيارة القاهرة لمواصلة النقاشات حول تطوير العلاقات بين البلدين، و استئناف اللجنة المشتركة وتقديم الرعاية لليمنيين المقيمين في مصر.

وتسلم "عبد الملك" من السفير المصري لليمن أحمد فاروق في الرياض اليوم الإثنين دعوة رسمية لزيارة جمهورية مصر من نظيره مصطفى مدبولي، بينما موعد الزيارة سيتم الاتفاق عليه عبر الدبلوماسية للتشاور حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

وقال رئيس الوزراء إنه حريص على تلبية الدعوى لمواصلة النقاشات حول تطوير وتمتين العلاقات، بما في ذلك تفعيل انعقاد اللجنة العليا اليمنية المصرية المشتركة، وتقديم الرعاية لليمنيين في مصر، فضلا عن تنسيق المواقف المشتركة تجاه عدد من القضايا منها أمن البحر الأحمر وتفادي كارثة خزان صافر.

وخلال لقائه بالسفير المصري، أكد رئيس الوزراء على ان “أي مسار سياسي لابد أن يستند على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وعدم ربط ما يجري في اليمن بأي قضايا أخرى يستخدمها داعمو مليشيا الحوثي، للتأثير على المجتمع الدولي”​​​.

والمرجعيات الثلاث هي: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار (2216).