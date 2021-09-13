مقترح سعودي حول كأس العالم يثير جدلا واسعا

الإثنين 13 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - سبوتنيك

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لا صوت يعلو هذه الأيام على الاقتراح السعودي المتعلق بإقامة منافسات كأس العالم كل عامين بدلا من كل 4 أعوام، بعدما أثار هذ الاقتراح ردود فعل متباينة ما بين موافق ومعارض اقتراح دعمه الفرنسي أرسين فينجر المدرب الأسطورة السابق لأرسنال الإنجليزي،.

مؤكدا ضرورة إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلا من أربعة بصفته رئيس تطوير كرة القدم العالمية. أما رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر سفيرين فقد انتقد المقترح، مشيرا إلى أن "يويفا" يشعر بقلق كبير.

وأوضح سفيرين، إن "يويفا والاتحادات الوطنية التابعة له لديها تحفظات جادة وقلق كبير بشأن التقارير المتعلقة بمخططات "فيفا". وقال سفيرين، إن "فيفا يبدو أنه يطلق حملة علاقات عامة، قبل الكشف عن تفاصيل أي تغيير دراماتيكي على أجندة البطولات للأطراف المعنية"،

معربا عن إندهاشه من عدم وضع يويفا والاتحادات الوطنية والدوريات المحلية في الصورة بعد. من جانبه، أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، رفض فكرة إقامة كأس العالم كل عامين، بعد أن وافق عليه في بدائ الأمر، واصفا هذا الأمر بأنه يمكن أن يشوه أهم بطولة لكرة القدم على كوكب الأرض. وانضم المنتدى العالمي للدوريات، الذي يمثل اتحادات كرة القدم المحترفة، إلى المعارضين،

مؤكدا أنه هذا "سيضعف القيم التاريخية والتقليدية للمسابقة التي تعني الكثير للجماهير واللاعبين". وأعلن المنتدى في بيان، أن "إقامة كأس العالم كل عامين سيعطل بشكل سلبي اقتصاد كرة القدم ويقوض رفاهية اللاعبين في أجندة مثقلة بالفعل". روابط الدوريات الأوروبية الكبرى والتي تتضمن 37 بطولة دوري ومنها الدوري الإنجليزي الممتاز والدرجة الأولى والدوري الإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي، هى الأخرى أعلنت معارضتها للمقترح السعودي. وجاء في بيان للمجموعة إن "الدوريات الأوروبية تعارض بحزم وبالإجماع أي مقترحات لإقامة كأس العالم كل عامين وستعمل سويا مع أصحاب المصلحة الآخرين لمنع هيئات إدارة كرة القدم من اتخاذ أي قرارات أحادية من شأنها الإضرار بكرة القدم المحلية التي تشكل أساس صناعتنا وذات أهمية قصوى للأندية واللاعبين والمشجعين في جميع أنحاء أوروبا والعالم".

أما رئيس رابطة الأندية الأوروبية، ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي، فقد حذر من تأثر صحة اللاعبين من تنفيذ هذا الطرح، حيث قال: "ضغط المباريات، وتعطل بعضها يعرض صحة ورفاهية اللاعبين للخطر". الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فاجئ الجميع وأصدر بيانا رسمياً، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة باتريس موتسيبي فى مدينة الرباط بالمغرب، أعلن فيه تأييده لفكرة إقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين.