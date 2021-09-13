وزارة الصحة السعودية تحذر مواطني المملكة من تناول طعام منتشر في كل بيت

الإثنين 13 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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قدمت وزارة الصحة السعودية نصيحة غذائية لمتابعي منصتها التوعوية "عش بصحة"، للحفاظ على سلامة قلوبهم. وفي تغريدة على حساب المنصة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت وزارة الصحة السعودية:

"قلبك ينبض لأجلك كل يوم فاحرص على سلامته". وأضافت الوزاة في نصيحتها:

"شاركنا تحدي شهر سبتمبر/ أيلول واترك كل طعام مقلي لصحتك وصحة قلبك". وكانت دراسة علمية صينية حذرت مؤخرا من أن تناول الطعام المقلي بشكل مستدام يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

واكتشف الخبراء أن نحو 37 ألف شخص من عينة الدراسة عانوا من مشاكل قاتلة في القلب والأوعية الدموية، بسبب تناولهم المزيد من المأكولات المقلية، وبعضهم تعرض لخطر السكتات الدماغية.