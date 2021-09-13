مباحثات ”يمنية ـ اماراتية“ و”معين“ يطالب أبو ظبي بمساندة المملكة لتنفيذ ”اتفاق الرياض“

الإثنين 13 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعا رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الإثنين 13 سبتمبر/أيلول، دولة الإمارات العربية إلى مساندة جهود السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة وما يسمى بالمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من أبوظبي.



جاء ذلك خلال لقائه سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن، سالم الغفلي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وجرى خلال اللقاء تبادل النقاش حول عدد من المستجدات والتطورات، وضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، ودعم وتمكين الحكومة من أداء أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن.



كما جرى استعراض مجالات التعاون والدعم المستقبلي للحكومة من قبل الإمارات لوقف التدهور الاقتصادي والخدمي، وإعادة الاعمار ودعم الشرعية ومؤسساتها حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.



وقال عبدالملك، إن "التطورات الأخيرة تستدعي تضافر الجهود وتكاملها من أجل المضي قدما وبمسار سريع في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه وتوحيد الجهود



وشدد على ضرورة العمل من أجل التزام كافة الأطراف باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتمكين الحكومة من أداء عملها والحفاظ على مؤسسات الدولة، وتخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات.



ونوه بالجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها قيادة المملكة العربية السعودية في هذا الجانب، وأهمية الدور الإماراتي المساند في هذا الجانب.



وأعرب عن ثقته باستمرار الدعم الأخوي الصادق لشركاء اليمن في معركته المصيرية وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.



ولفت إلى أن الحكومة بحاجة لدعم عاجل ومساندة للإيفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاه المواطنين وتخفيف المعاناة القائمة، بما ينعكس إيجابا على المعركة المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.



وأشار إلى أن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية حريصة على إحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وما قدمته في سبيل ذلك من تنازلات حرصا على حقن الدماء واستمرار التعنت والتصعيد الحوثي في رفض كل التحركات الأممية والدولية نحو الحل السياسي.



من جانبه، أكد السفير الإماراتي دعم بلاده الكامل للحكومة اليمنية، وحرصها على وحدة واستقرار وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، مجددا موقف الإمارات الداعم لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وأهمية الالتزام بذلك، حسبما ذكرت الوكالة.