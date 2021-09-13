شبوة تدشن العمل بلقاح جونسون ضد فايروس كورونا

الإثنين 13 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - مارب

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بحضور وكيل المحافظة الأستاذ عبد القوي لمروق والاستاذ عبد ربه هشلة الأمين العام للمجلس المحلي ومدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور سعيد عمر بافاضل دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة صباح اليوم في مركز التحصين العمل بالجرعة الأولى من لقاح جونسون للتحصين ضد فايروس كورونا ( كوفيد 19 ).

ويشمل اللقاح فئات كبار السن والعاملين الصحيين والمعلمين والنازحين والمساجين . وقال وكيل المحافظة الأستاذ عبد القوي لمروق نشكر مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة على الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين ومن ضمنها لقاحات فيروس كوفيد 19 بنوعيه جونسون و إسترازينكا لتخفيف حالات الإصابة بالفيروس.

من جهته أكد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور سعيد عمر بافاضل حرص مكتب الصحة على توفير اللقاحات في مواعيدها المقررة ليستفيد منها أكبر عدد من المستفيدين مشددا على أن يأخذ لقاح جونسون من لم يأخذ الجرعة الأولى من لقاح إسترازينكا وعدم الخلط بين اللقاحين إسترازينكا وجونسون لخطورته على صحة المتعاطين للقاح . وشهد اليوم اليوم الأول إقبالا كثيفا من المواطنين على مراكز التحصين لتلقي اللقاح.