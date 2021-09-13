رئيس عربي يستقبل ارفع مسئول اسرائيلي في زيارة هي الأولى منذ 10 سنوات

الإثنين 13 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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في زيارة هي الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ 10 سنوات، أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لبحث عملية إحياء السلام في قمة مقرّها شرم الشيخ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر بسام راضي عبر فيسبوك، أن اللقاء سيتناول التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود إعادة إحياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكانت قد عقدت في القاهرة الخميس الماضي قمة مصرية فلسطينية أردنية لبحث جهود إحياء السلام.

وأكدت القمة على المواقف الثابتة من دعم القضية الفلسطينية إزاء أي تحركات أو إجراءات من شأنها المساس بثوابتها، أو إحداث أي تغيير أحادي على الأرض من شأنه المساس بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما طالبت القمة بضرورة تكاتف جميع الجهود للعمل على إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذاً في الاعتبار التبعات الجسيمة من عدم حل القضية الفلسطينية على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

كذلك ذكرت الرئاسة المصرية أن القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والملك عبد الله الثاني، ملك الأردن هدفت إلى تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

إلى ذلك، استعرض الرئيس المصري خلال تلك المحادثات رؤية بلاده لكيفية إحياء عملية السلام، وتثبيت التهدئة في قطاع غزة، وكذلك إعادة إعمار القطاع، مؤكداً ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام.