استمرار هطول الأمطار على هذه المناطق في اليمن

الإثنين 13 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، اليوم الاثنين استمرار هطول الأمطار على المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على مناطق متفرقة من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية.

وحسب المركز من المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار إلى استمرار هبوب الرياح الموسمية الجنوبية والجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى والمناطق المجاورة له وخليج عدن وباب المندب.

ونبه المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان، داعياً إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار .

كما نبه سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل الشابورة المائية أو الضباب، ومرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية وباب المندب من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: المحويت : 22.2 ملم، حجة : 3.2، ريمه : 0.3، الجوف : 0.2ملم.