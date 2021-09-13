تحويلات العمالة في اليمن.. عرق الجبين تهدره شركات الصرافة 3 أطعمة متوفرة وبسيطة يجب تجنبها فوراً لوقف مخاطر الإصابة بالخرف في تطورات غير مسبوقة بعد إطلاق نار على أحد كبار قادة الشرطة الإسرائيلية السفر الإيراني لدى بغداد يكشف تفاصيل قرار إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران هبوط أول طائرة في مطار كابول منذ الإنسحاب الأمريكي لهذا الغرض إذا وصلت هاتفك إياك أن تفتح هذه الرسالة المدمرة لواتساب عاجل: غارات مكثفة تستهدف مجاميع حوثية جنوب ”صرواح“ طائرات وزوارق إسرائيلية حربية تقصف قطاع غزة أمين عام ”الاصلاح“ المساعد يطالب أعضاء وقواعد الحزب بـ”إشاعة ثقافة الانفتاح والسلمية“ اشتداد المعارك في الحديدة ومصرع العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح تفاصيل
يمكن أن تحد أنظمة غذائية معينة من خطر الإصابة ببعض أشكال الخرف، فيما وجد العلم أن هناك في المقابل 3 أطعمة يجب تجنبها تماما للحد من إمكانية الإصابة.
في المملكة المتحدة، يعاني واحد من كل ستة أشخاص فوق سن الثمانين من الخرف، ما يعني أن هناك حاليا 850 ألف شخص مصاب بالخرف هناك، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.
والعمر هو عامل الخطر الأكثر شيوعًا للإصابة بالخرف، مما يعني أن الأشخاص يصبحون أكثر عرضة للإصابة بنوع من الخرف مع تقدمهم في السن.
أسئلة تكشف الإصابة بمرض ألزهايمر... جربها يمكن أن تؤثر اختيارات نمط الحياة أيضا على فرص إصابتك بالخرف، ويشمل ذلك نظامك الغذائي.
ويعتبر مرض الزهايمر هو أكثر أشكال الخرف شيوعا، وينتج عن أشكال غير عادية من البروتينات في الدماغ.
تخلق بعض البروتينات، التي تسمى أميلويد، لويحات حول خلايا الدماغ، في حين أن البروتينات الأخرى، التي تسمى تاو، تتسبب في تشابك خلايا الدماغ.
مع تأثر الا هي الأطعمة التي يجب تجنبها لوقف مخاطر الإصابة بالخرف