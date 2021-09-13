هبوط أول طائرة في مطار كابول منذ الإنسحاب الأمريكي لهذا الغرض

الإثنين 13 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الاثنين، عن هبوط أول طائرة تجارية في مطار كابول، بعد سيطرة "طالبان" على البلاد وانسحاب الجيش الأمريكي.

وذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية أن طائرة تجارية تابعة لشركة الطيران الباكستانية هبطت في مطار كابول، وهي الأولى بعد الأحداث التي شهدتها البلاد.

وبحسب الوكالة، احتوت الطائرة على بضاعة وكان على متنها 10 أشخاص فقط وهم موظفون تابعون لشركات تجارية باكستانية.

يذكر أن حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) سيطرت على حكم أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، بعد دخولها العاصمة كابول، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.