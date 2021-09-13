إذا وصلت هاتفك إياك أن تفتح هذه الرسالة المدمرة لواتساب عاجل: غارات مكثفة تستهدف مجاميع حوثية جنوب ”صرواح“ طائرات وزوارق إسرائيلية حربية تقصف قطاع غزة أمين عام ”الاصلاح“ المساعد يطالب أعضاء وقواعد الحزب بـ”إشاعة ثقافة الانفتاح والسلمية“ اشتداد المعارك في الحديدة ومصرع العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح تفاصيل مطالبات للحكومة ”الشرعية“ ببسط سيطرتها على مطار عدن وتأمين المسافرين الحكومة تعلن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لتوسعة مشروع ”عدن نت“ ”حمار اليوم“.. منصة يمنية ساخرة لرصد مخالفي ”عكس السير“ والسخرية منهم الحوثيون يرفضون كل المبادرات والمقترحات لفتح مطار صنعاء الدولي ”يدومي الاصلاح“ يطالب بعودة الرئاسة والحكومة والبرلمان ونقل الاتصالات الى عدن
شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، صباح اليوم الاثنين 13 سبتمبر/أيلول، غارات مكثفة استهدفت تجمعات حوثية بمحافظة مأرب، شمال غرب اليمن.
وذكر "مركز سبأ الإعلامي"، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات حوثية جنوب صرواح قبيل تحركها لتنفيذ هجمات عدائية.
وأضاف أن غالبية تلك المجاميع لقت مصرعها إثر تلك الغارات.
ويشارك طيران دعم الشرعية بكثافة إلى جانب القوات الحكومية في المعارك الدائرة على أطراف محافظة مأرب.