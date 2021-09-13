عاجل: غارات مكثفة تستهدف مجاميع حوثية جنوب ”صرواح“

الإثنين 13 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، صباح اليوم الاثنين 13 سبتمبر/أيلول، غارات مكثفة استهدفت تجمعات حوثية بمحافظة مأرب، شمال غرب اليمن.



وذكر "مركز سبأ الإعلامي"، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات حوثية جنوب صرواح قبيل تحركها لتنفيذ هجمات عدائية.



وأضاف أن غالبية تلك المجاميع لقت مصرعها إثر تلك الغارات.



ويشارك طيران دعم الشرعية بكثافة إلى جانب القوات الحكومية في المعارك الدائرة على أطراف محافظة مأرب.