طائرات وزوارق إسرائيلية حربية تقصف قطاع غزة

الإثنين 13 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر الاثنين غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

و القبة الحديدية تعترض صاروخا في سديروت إصابة 4 أشخاص بعد إطلاق صاروخ من غزة باتجاه مدينة سديروت الإسرائيلية

وأفاد مراسل RT بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت موقع اليرموك في منطقة معن بخان يونس،

كما أغارت على مدينة دير البلح وسط القطاع، واستهدفت أيضا موقع الثكنة التابع لكتائب القسام شرق رفح بـ4 صواريخ.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه موقع عسقلان التابع للفصائل الفلسطينية شمال غرب بيت لاهيا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من يوم الأحد أن منظومة القبة الحديدة اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع.