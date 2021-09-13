آخر الاخبار

إذا وصلت هاتفك إياك أن تفتح هذه الرسالة المدمرة لواتساب عاجل: غارات مكثفة تستهدف مجاميع حوثية جنوب ”صرواح“ طائرات وزوارق إسرائيلية حربية تقصف قطاع غزة أمين عام ”الاصلاح“ المساعد يطالب أعضاء وقواعد الحزب بـ”إشاعة ثقافة الانفتاح والسلمية“ اشتداد المعارك في الحديدة ومصرع العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح تفاصيل مطالبات للحكومة ”الشرعية“ ببسط سيطرتها على مطار عدن وتأمين المسافرين الحكومة تعلن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لتوسعة مشروع ”عدن نت“ ”حمار اليوم“.. منصة يمنية ساخرة لرصد مخالفي ”عكس السير“ والسخرية منهم الحوثيون يرفضون كل المبادرات والمقترحات لفتح مطار صنعاء الدولي ”يدومي الاصلاح“ يطالب بعودة الرئاسة والحكومة والبرلمان ونقل الاتصالات الى عدن

طائرات وزوارق إسرائيلية حربية تقصف قطاع غزة

الإثنين 13 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 211

 

شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر الاثنين غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

و القبة الحديدية تعترض صاروخا في سديروت إصابة 4 أشخاص بعد إطلاق صاروخ من غزة باتجاه مدينة سديروت الإسرائيلية

 وأفاد مراسل RT بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت موقع اليرموك في منطقة معن بخان يونس،

كما أغارت على مدينة دير البلح وسط القطاع، واستهدفت أيضا موقع الثكنة التابع لكتائب القسام شرق رفح بـ4 صواريخ.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه موقع عسقلان التابع للفصائل الفلسطينية شمال غرب بيت لاهيا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من يوم الأحد أن منظومة القبة الحديدة اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع.

إقراء أيضاً
بينها إعفاء رئيس شؤون خادم الحرمين من منصبه.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جد
إيران ودولة عربية يتفقان على إلغاء التأشيرات بين البلدَيْن
طالبان تكشف موقفها من تعليم النساء بالجامعات والدراسات العليا
بعد عشرين عاما من السرية والتهديد السعودية تعلق رسميا على وثائق أحداث 11 سبتم
شروط منح الجنسية والإقامة للمستثمرين. مليون دولار يمنحك الجنسية
حركة طالبان تفتح أبواب القصر الرئاسي وتستقبل اول مسئول عربي رفيع
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس