أمين عام ”الاصلاح“ المساعد يطالب أعضاء وقواعد الحزب بـ”إشاعة ثقافة الانفتاح والسلمية“

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نصح شيخان الدبعي الأمين العام المساعد لحزب التجمع اليمني للإصلاح أعضاء حزبه الحفاظ على وعيهم السياسي من أجل الانخراط في المجتمع وخدمته والتعبير عن قضاياه والدفاع عن حقوقه.
وقال "الدبعي" في تدوينة له على "فيسبوك" بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب أن هذا "السبيل الذي سنحافظ به على احترام الناس للسياسة والثقة بها والطريق الوحيد لإصلاح ما أفسدته السياسيات وبندقية الفئات المبندقة".
وأردف قائلا "حين نقف في وجه الإرهاب والمليشيا ونقاومه، نفعل ذلك بغرض تحرير الناس من ثقافة العنف نقاوم العنف لا لنكون جزء من مشهده وإنما لإسقاط مبرراته ونفتح للناس آفاق للعمل السلمي".
وأشاد برجال ونساء الحزب على طول الوطن الذين يقفون حاجز صد في وجه الإرهاب وجماعات العنف، مؤكدا على أنه "لتعزيز مواقعهم عليهم إشاعة ثقافة الانفتاح والسلمية".
وطالب أيضا أن "يحموا سلم الأهلي ويرفضوا كل صور التحريض وقول حسنا للناس حتي يتمكنوا من هزيمة الكراهية وخطابها البائس".
كما بعث برسالة احترام وتقدير لكل الإصلاحيين في جميع مدن اليمن وأريافها على طول وعرض ربوع بلدن، في الذكرى ال31 لتأسيس حزبهم.