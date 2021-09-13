مطالبات للحكومة ”الشرعية“ ببسط سيطرتها على مطار عدن وتأمين المسافرين

الإثنين 13 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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طالب الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية، الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، بسط سيطرتها على المناطق المحررة بما فيها مطار عدن والخط الواصل مع خطوط التماس لفرض الأمن ووقف عبث الجماعات المسلحة.

وحمل اتحاد الجاليات اليمنية في بيان له، الحكومة الشرعية، كل التبعات الناجمة عن استمرار أعمال الإحتجاز والتقطع للمسافرين من المناطق الشمالية.

وقال البيان: “إما أن تثبت الحكومة سيطرتها على مطار عدن وتأمين خطوط التنقل أو تعيد فتح مطار صنعاء بجانب مطاري المكلا وسيئون لاستقبال كل الرحلات وتسهيل تنقل المسافرين من مختلف محافظات الجمهورية”.

وأدان البيان حادثة احتجاز طلاب الهندسة الأربعة العائدين من دولة ماليزيا فور وصولهم مطار عدن من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.

وطالب الاتحاد بسرعة الإفراج عن الطلاب المختطفين الذين تم احتجازهم منذ الرابع من سبتمبر الجاري دون وجه حق وفي واقعة تخالف كل القوانين بما فيها المجتمعية التي تكفل حرية المرور والتنقل للجميع.

والطلاب هم: إبراهيم أحمد الشهاري ويحيى منصور العريقي وأحمد معين أحمد المداني وحسام طارق الشيباني”.

وأعلن الإتحاد تضامنه الكامل مع أسر المحتجزين الذين يطالبون التعامل مع أبنائهم بإنسانية وعدم المساس بهم وتفعيل المسار القانوني في حال ثبوت أي فعل يستدعي إيقافهم أو احتجازهم..”.

يأتي ذلك بعد يومين من مقتل شاب “يمني أمريكي” في إحدى النقاط الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج، ما أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، لتتحول إلى قضية رأي عام في اليمن.