الحكومة تعلن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لتوسعة مشروع ”عدن نت“

الإثنين 13 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لتوسعة مشروع خدمة "عدن نت" والتي ستشمل فتح التسجيل لمشتركين جدد في خدمة الانترنت من الجيل الرابع.

جاء ذلك خلال لقائه الأحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، رئيس الغرفة التجارية والصناعية أبو بكر باعبيد؛ كرس لمناقشة آليات التعاون وتنشيط الاستثمارات المشتركة بين الوزارة والغرفة التجارية. وفقا لوكالة سبأ.

وتطرق الوزير إلى الإجراءات التي نفذتها الوزارة في جوانب تنظيم البناء المؤسسي والهيكلي بكافة فروعها بالمحافظات المحررة عبر استخدام التقنيات الحديثة وإطلاق مبادرات التعليم الافتراضي وخدمات الفيبر اوبتك "الالياف الضوئية" لمختلف المؤسسات والمدن السكنية.

وأوضح، أن لدى الوزارة خطة استراتيجية طموحة تشمل الكثير من المشاريع التكنولوجية المتخصصة ما يجعلها بحاجة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذها.

ولفت وزير الاتصالات الى التحديات التي تواجه مختلف المؤسسات والهيئات التابعة للاتصالات نتيجة تعقيدات الوضع الراهن وجهود الوزارة لوضع الخطط البديلة الذي تنسجم مع الاحتياجات المتزايدة لخدمات الاتصالات والانترنت لمختلف الجهات الرسمية والخاصة وفق الامكانيات المتاحة.

وأكد الوزير، جاهزية الوزارة لمناقشة الاشكاليات ذات الصلة بعملها والتي تخص بالقطاع التجاري وتقديم التسهيلات وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة وفق ضوابط محددة.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أهمية توطيد العلاقة التكاملية بين الغرفة التجارية والوزارة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بهذا الجانب وخلق مناخ مناسب للاستثمارات بما يحقق الفائدة و تحسين خدمة الاتصالات في المحافظات المحررة.