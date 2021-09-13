”حمار اليوم“.. منصة يمنية ساخرة لرصد مخالفي ”عكس السير“ والسخرية منهم

الإثنين 13 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دشن نشطاء يمنيون صفحة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لتقديم محتوى ساخر مدعم بالصور للمخالفات المرورية التي تحدث في العديد من شوارع العاصمة صنعاء خاصة واليمن بشكل عام.

وتحمل الصحفة إسم "حمار اليوم"، وذلك للسخرية والتندر من مخالفي “عكس السير” والذين تزايدت أعدادهم في ظل انعدام التوعية باللوائح العامة للمرور المنظمة لحركة السير.

وقال القائمون على الصفحة، إن الهدف من إنشائها هو “رصد التصرفات الهمجية وغير العقلانية في المجتمع اليمني" ..بأسلوب ساخر وذلك للحد من هذا التصرفات.

وتعد مخالفة السير عكس الاتجاه في التصنيف الأعلى للمخالفات، حيث أن ارتكاب مخالفة عكس سير لمرة واحدة يلزمكم دفع غرامة مالية كبيرة تختلف من دولة إلى أخرى.

وتشهد العديد من الشوارع المُدن اليمنية بفعل الحرب والصراع، ازدحاماً غير مسبوقاً، بسبب التكدس السكاني وزيادة أعداد المركبات، وغياب شبه تام للمرور، فضلاً عن توقف أعمال الصيانة للطرق وإنشاء الجسور للتخفيف من الازدحام.