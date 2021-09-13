مطالبات للحكومة ”الشرعية“ ببسط سيطرتها على مطار عدن وتأمين المسافرين الحكومة تعلن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لتوسعة مشروع ”عدن نت“ ”حمار اليوم“.. منصة يمنية ساخرة لرصد مخالفي ”عكس السير“ والسخرية منهم اليمن يندد بهجوم المخا ويدعو إلى حزم دولي مع المليشيات الحوثية الحوثيون يرفضون كل المبادرات والمقترحات لفتح مطار صنعاء الدولي ”يدومي الاصلاح“ يطالب بعودة الرئاسة والحكومة والبرلمان ونقل الاتصالات الى عدن مظاهرات حاشدة في مدينة المكلا بسبب تدهور العملة وغلا المعيشة تقرير يحذر.. مشرفو واتساب يمكنهم قراءة رسائلك 9 نصائح «مهمة» للوقاية من ارتفاع ضغط الدم الفريق «الأحمـر» يُهاتف اللواء «العرادة» والأخير يؤكد وقوف أبناء «مأرب»إلى جانب أبطال «الجيش» لإجهاض مشروع تصدير الثورة الإيرانية
دشن نشطاء يمنيون صفحة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لتقديم محتوى ساخر مدعم بالصور للمخالفات المرورية التي تحدث في العديد من شوارع العاصمة صنعاء خاصة واليمن بشكل عام.
وتحمل الصحفة إسم "حمار اليوم"، وذلك للسخرية والتندر من مخالفي “عكس السير” والذين تزايدت أعدادهم في ظل انعدام التوعية باللوائح العامة للمرور المنظمة لحركة السير.
وقال القائمون على الصفحة، إن الهدف من إنشائها هو “رصد التصرفات الهمجية وغير العقلانية في المجتمع اليمني" ..بأسلوب ساخر وذلك للحد من هذا التصرفات.
وتعد مخالفة السير عكس الاتجاه في التصنيف الأعلى للمخالفات، حيث أن ارتكاب مخالفة عكس سير لمرة واحدة يلزمكم دفع غرامة مالية كبيرة تختلف من دولة إلى أخرى.
وتشهد العديد من الشوارع المُدن اليمنية بفعل الحرب والصراع، ازدحاماً غير مسبوقاً، بسبب التكدس السكاني وزيادة أعداد المركبات، وغياب شبه تام للمرور، فضلاً عن توقف أعمال الصيانة للطرق وإنشاء الجسور للتخفيف من الازدحام.