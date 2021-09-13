مظاهرات حاشدة في مدينة المكلا بسبب تدهور العملة وغلا المعيشة

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اندلعت احتجاجات غاضبة، أمس الأحد، في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت ، وذلك بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات العامة.
وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لوكالة "سبوتنيك" بأن المئات أغلقوا الشوارع الرئيسية في الأحياء القديمة بمدينة المكلا، بالحجارة والإطارات التالفة بعد إشعال النار فيها، اعتراضا على غلاء الأسعار والانقطاعات المتكررة والطويلة للتيار الكهربائي.
وأشار المصدر إلى أن الاحتجاجات امتدت إلى كافة مناطق المكلا، وتسببت في إغلاق غالبية المرافق الحكومية في المدينة بما فيها الميناء، وأرغمت المحال التجارية على إغلاق أبوابها، كما اندلع حريق هائل في مخزن للكتب والأثاث بمدرسة الميناء في المدينة، قبل أن يتدخل فريق إطفاء لإخماده .
وعلى الرغم من توسع رقعة الاحتجاجات لتشمل كافة مناطق مدينة المكلا إلا أن قوات الجيش والأمن بقت في ثكناتها دون أي تدخل، بخلاف موجات الاحتجاج السابقة التي استخدمت فيها القوة لتفريق المحتجين وإعادة فتح الطرق.