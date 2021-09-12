آخر الاخبار

9 نصائح «مهمة» للوقاية من ارتفاع ضغط الدم الفريق «الأحمـر» يُهاتف اللواء «العرادة» والأخير يؤكد وقوف أبناء «مأرب»إلى جانب أبطال «الجيش» لإجهاض مشروع تصدير الثورة الإيرانية بينها إعفاء رئيس شؤون خادم الحرمين من منصبه.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة إيران ودولة عربية يتفقان على إلغاء التأشيرات بين البلدَيْن طالبان تكشف موقفها من تعليم النساء بالجامعات والدراسات العليا بعد عشرين عاما من السرية والتهديد السعودية تعلق رسميا على وثائق أحداث 11 سبتمبر  خبر مؤلم يهز المملكة ويوجع مكة المكرمة شروط منح الجنسية والإقامة للمستثمرين. مليون دولار يمنحك الجنسية رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز يحققه النجم محمد صلاح شابة سعودية تمارس عملها كأول حلاقة في المملكه.. شاهد

9 نصائح «مهمة» للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

الأحد 12 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 295

 

وجهت وزارة الصحة بمصر، مجموعة من النصائح المهمة لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

 

ونصحت الوزارة بتقليل استهلاك الملح إلى أقل من 5 جرامات في اليوم، وأهمية ممارسة الرياضة والاهتمام بنظام غذائي صحي بتناول المزيد من الفاكهة والخضار، للوقاية من الإصابة بضغط الدم.

 

وتضمنت النصائح أيضًا ممارسة النشاط البدني بانتظام، والامتناع عن التدخين والإقلاع من تناول الكحول.

 

ودعت وزارة الصحة إلى الحد من تناول الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة، والحد من الإجهاد النفسي، بالإضافة إلى إجراء فحص ارتفاع ضغط الدم بشكل دوري.

إقراء أيضاً
خبر مؤلم يهز المملكة ويوجع مكة المكرمة
شابة سعودية تمارس عملها كأول حلاقة في المملكه.. شاهد
أماكن «سامة» في البطيخ.. احذر منها
الفنانة ياسمين عبد العزيز تكشف بعد تعافيها عن تفاصيل خاصة مرت بها
صابون مصنوع من حليب الحمير يلقى رواجا في دولة عربية
خبيرة تغذية تحذر من الكاتشب: يسبب 7 أمراض
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس