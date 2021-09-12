9 نصائح «مهمة» للوقاية من ارتفاع ضغط الدم الفريق «الأحمـر» يُهاتف اللواء «العرادة» والأخير يؤكد وقوف أبناء «مأرب»إلى جانب أبطال «الجيش» لإجهاض مشروع تصدير الثورة الإيرانية بينها إعفاء رئيس شؤون خادم الحرمين من منصبه.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة إيران ودولة عربية يتفقان على إلغاء التأشيرات بين البلدَيْن طالبان تكشف موقفها من تعليم النساء بالجامعات والدراسات العليا بعد عشرين عاما من السرية والتهديد السعودية تعلق رسميا على وثائق أحداث 11 سبتمبر خبر مؤلم يهز المملكة ويوجع مكة المكرمة شروط منح الجنسية والإقامة للمستثمرين. مليون دولار يمنحك الجنسية رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز يحققه النجم محمد صلاح شابة سعودية تمارس عملها كأول حلاقة في المملكه.. شاهد
وجهت وزارة الصحة بمصر، مجموعة من النصائح المهمة لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
ونصحت الوزارة بتقليل استهلاك الملح إلى أقل من 5 جرامات في اليوم، وأهمية ممارسة الرياضة والاهتمام بنظام غذائي صحي بتناول المزيد من الفاكهة والخضار، للوقاية من الإصابة بضغط الدم.
وتضمنت النصائح أيضًا ممارسة النشاط البدني بانتظام، والامتناع عن التدخين والإقلاع من تناول الكحول.
ودعت وزارة الصحة إلى الحد من تناول الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة، والحد من الإجهاد النفسي، بالإضافة إلى إجراء فحص ارتفاع ضغط الدم بشكل دوري.