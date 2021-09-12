9 نصائح «مهمة» للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

الأحد 12 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وجهت وزارة الصحة بمصر، مجموعة من النصائح المهمة لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ونصحت الوزارة بتقليل استهلاك الملح إلى أقل من 5 جرامات في اليوم، وأهمية ممارسة الرياضة والاهتمام بنظام غذائي صحي بتناول المزيد من الفاكهة والخضار، للوقاية من الإصابة بضغط الدم.

وتضمنت النصائح أيضًا ممارسة النشاط البدني بانتظام، والامتناع عن التدخين والإقلاع من تناول الكحول.

ودعت وزارة الصحة إلى الحد من تناول الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة، والحد من الإجهاد النفسي، بالإضافة إلى إجراء فحص ارتفاع ضغط الدم بشكل دوري.