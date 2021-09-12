الفريق «الأحمـر» يُهاتف اللواء «العرادة» والأخير يؤكد وقوف أبناء «مأرب»إلى جانب أبطال «الجيش» لإجهاض مشروع تصدير الثورة الإيرانية

الأحد 12 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الاحد اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، للاطلاع على الأوضاع التنموية والمستجدات الميدانية والجهود المبذولة لتلبية متطلبات المواطنين.

واطمأن نائب الرئيس، على أوضاع الأسر النازحة التي شُرِّدت بفعل اعتداءات مليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران، موجهاً بمضاعفة جهود الإغاثة والإيواء بما يخفف من أعباء النزوح التي فرضتها حرب الانقلابيين الحوثيين.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية، بالجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة والمكاتب التنفيذية والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش وأبناء المقاومة والقبائل الأحرار ، مؤكداً بأن مأرب التاريخ والإباء ستظل قلعة الجمهورية ومأوى الأحرار وحصن الدولة المنيع ضد كل محاولات الكهنوت والإرهاب الرامية لإخضاع أبناء الشعب اليمني لمشروع طهران الخبيث أو العودة ببلادنا إلى عصور الإمامة المتخلفة وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.

وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن الأعمال الإرهابية التي تتبناها جماعة الحوثي المدعومة من إيران، من استهداف لمخيمات النازحين والتصعيد باتجاه المدن واستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في بلادنا وفي المملكة، هو سلوك مُلازم لعصابة إجرامية طالما أدمنت القتل والتخريب وسفك الدماء، مشيراً إلى أن هذا النهج الحوثي الإجرامي يثبت للعالم أجمع مدى إصرار هذه الجماعة الانقلابية على رفض كل جهود السلام والاستهتار بها ويكشف مدى تبعيتها وارتهانها لملالي طهران.

من جانبه أشار محافظ محافظة مأرب إلى الجهود المبذولة في توفير الخدمات والنجاحات المحققة في البناء والتنمية والاهتمام بالنازحين والمشردين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة والداعمة، لافتاً إلى أن أبناء مأرب بمختلف مكوناتهم وأطيافهم يقفون على الدوام إلى جوار أبطال الجيش في استعادة الشرعية ودحر الانقلاب وإجهاض مشروع تصدير الثورة الإيرانية التخريبي.