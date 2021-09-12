بينها إعفاء رئيس شؤون خادم الحرمين من منصبه.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء يوم الأحد أمرا ملكيا بإعفاء رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان أعفى المهندس ناصر بن عبد الرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.
وأضافت أنه أصدر أمرا ملكيا بتعيين عبد العزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيسا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
هذا، وعمل ناصر بن عبد الرزاق بن يوسف النفيسي نائبا للرئيس السابق حيث أشرف على دراسة كافة إدارات الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين لرفع كفاءة الأداء وتطويرها ولإعادة هيكلتها بما يتواكب مع رؤية السعودية 2030.
كما تقمص سابق منصب مساعد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.
والنفيسي حاصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة سان فرانسيسكو، شغل عدة مناصب من أبرزها، نائب الرئيس لشؤون أرامكو، ومديرا عاما للتدريب والتطوير للشؤون العامة في أرامكو، كما أنه عضو في العديد من المجالس والجمعيات.
جدير بالذكر أن العاهل السهودي أصدر أيضا أمرا بتعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد، محافظا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.